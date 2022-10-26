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رئيس مجلس النواب الليبي يقرر استمرار مبروكة جمعة بالتمر في رئاسة مفوضية المجتمع المدني
رئيس مجلس النواب الليبي يقرر استمرار مبروكة جمعة بالتمر في رئاسة مفوضية المجتمع المدني
قرر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، استمرار مبروكة جمعة بالتمر في رئاسة مفوضية المجتمع المدني إلى حين تعديل قانون الجمعيات الأهلية. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T11:03+0000
2022-10-26T11:03+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال مدير شؤون الرئاسة، عوض جمعة الفيتوري، في خطاب وصل لمراسل "سبوتنيك"، إن "رئيس مجلس النواب عقيله صالح قرر استمرار الأستاذة مبروكة جمعة بالتمر في رئاسة مفوضية المجتمع المدني إلي حين تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001 بشان الجمعيات الأهلية".وكانت مبروكة بالتمر ناشدت في يونيو/ حزيران الماضي، المجلس الرئاسي للتدخل لإلغاء القرار رقم (242) الصادر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، والذي ينص على تشكيل لجنة تتولى دراسة ومتابعة عمل المنظمات الدولية وفق استراتجيات الدولة واحتياجاتها في كل القطاعات.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20221024/روسيا-تعلن-استعدادها-بحث-تمديد-مهمة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-لمدة-عام--1069427849.html
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

رئيس مجلس النواب الليبي يقرر استمرار مبروكة جمعة بالتمر في رئاسة مفوضية المجتمع المدني

11:03 GMT 26.10.2022
© AFP 2022 / DENIS BALIBOUSEرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / DENIS BALIBOUSE
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قرر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، استمرار مبروكة جمعة بالتمر في رئاسة مفوضية المجتمع المدني إلى حين تعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وقال مدير شؤون الرئاسة، عوض جمعة الفيتوري، في خطاب وصل لمراسل "سبوتنيك"، إن "رئيس مجلس النواب عقيله صالح قرر استمرار الأستاذة مبروكة جمعة بالتمر في رئاسة مفوضية المجتمع المدني إلي حين تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001 بشان الجمعيات الأهلية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
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24 أكتوبر, 17:43 GMT
وكانت مبروكة بالتمر ناشدت في يونيو/ حزيران الماضي، المجلس الرئاسي للتدخل لإلغاء القرار رقم (242) الصادر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، والذي ينص على تشكيل لجنة تتولى دراسة ومتابعة عمل المنظمات الدولية وفق استراتجيات الدولة واحتياجاتها في كل القطاعات.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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