https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيس-مولدوفا-السابق-يرى-أن-التعاون-الاستراتيجي-مع-روسيا-مهم-لكنه-أصبح-مستحيلا-1069503266.html

رئيس مولدوفا السابق يرى أن التعاون الاستراتيجي مع روسيا مهم لكنه أصبح مستحيلا

رئيس مولدوفا السابق يرى أن التعاون الاستراتيجي مع روسيا مهم لكنه أصبح مستحيلا

قال الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون اليوم الأربعاء، إنه "من المستحيل" الآن إقامة شراكة استراتيجية بين كيشيناو وموسكو لأن حكومة مولدوفا ليست مستعدة لمثل هذا... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T13:25+0000

2022-10-26T13:25+0000

2022-10-26T13:25+0000

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كيشيناو- سبوتنيك. وذكر دودون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مولدوفا لن تبقى على قيد الحياة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة دون روسيا".وتابع: "نحن بحاجة إلى شراكة استراتيجية مع روسيا، ولا ينبغي لنا التهرب من هذه القضية. هل هي حقيقية في الظروف الحالية؟ لا، ليست كذلك".كما قال الرئيس السابق إن السلطات المولدوفية الحالية لا تريد الحفاظ على العلاقات الثنائية مع روسيا وترفض المشاركة في اجتماعات المؤسسات الدولية، مثل كومنولث الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وأضاف أن التعاون الروسي المولدوفي قد ينشأ على مستوى المناطق والمنظمات والأحزاب العامة، الأمر الذي من المحتمل أن يسد ثغرة في العلاقات على الأقل إلى حد ما.تعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة خطيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم الذي سجل 33.5% خلال الصيف، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاما. تبذل السلطات محاولات لتخزين الحطب والفحم وزيت الوقود.في أوائل أغسطس/ آب، رفعت هيئة تنظيم الطاقة في مولدوفا تعريفات الغاز للمستهلكين من 18.62 إلى 23 ليو مولدوفي لكل متر مكعب (من 0.96 دولار إلى 1.2 دولار لكل 35.3 قدم مكعب).

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