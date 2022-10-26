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https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيس-مولدوفا-السابق-يرى-أن-التعاون-الاستراتيجي-مع-روسيا-مهم-لكنه-أصبح-مستحيلا-1069503266.html
رئيس مولدوفا السابق يرى أن التعاون الاستراتيجي مع روسيا مهم لكنه أصبح مستحيلا
رئيس مولدوفا السابق يرى أن التعاون الاستراتيجي مع روسيا مهم لكنه أصبح مستحيلا
قال الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون اليوم الأربعاء، إنه "من المستحيل" الآن إقامة شراكة استراتيجية بين كيشيناو وموسكو لأن حكومة مولدوفا ليست مستعدة لمثل هذا... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T13:25+0000
2022-10-26T13:25+0000
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كيشيناو- سبوتنيك. وذكر دودون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مولدوفا لن تبقى على قيد الحياة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة دون روسيا".وتابع: "نحن بحاجة إلى شراكة استراتيجية مع روسيا، ولا ينبغي لنا التهرب من هذه القضية. هل هي حقيقية في الظروف الحالية؟ لا، ليست كذلك".كما قال الرئيس السابق إن السلطات المولدوفية الحالية لا تريد الحفاظ على العلاقات الثنائية مع روسيا وترفض المشاركة في اجتماعات المؤسسات الدولية، مثل كومنولث الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وأضاف أن التعاون الروسي المولدوفي قد ينشأ على مستوى المناطق والمنظمات والأحزاب العامة، الأمر الذي من المحتمل أن يسد ثغرة في العلاقات على الأقل إلى حد ما.تعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة خطيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم الذي سجل 33.5% خلال الصيف، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاما. تبذل السلطات محاولات لتخزين الحطب والفحم وزيت الوقود.في أوائل أغسطس/ آب، رفعت هيئة تنظيم الطاقة في مولدوفا تعريفات الغاز للمستهلكين من 18.62 إلى 23 ليو مولدوفي لكل متر مكعب (من 0.96 دولار إلى 1.2 دولار لكل 35.3 قدم مكعب).
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

رئيس مولدوفا السابق يرى أن التعاون الاستراتيجي مع روسيا مهم لكنه أصبح مستحيلا

13:25 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Rodion Procaالرئيس المولدافي الجديد إيغور دودون
الرئيس المولدافي الجديد إيغور دودون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Rodion Proca
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قال الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون اليوم الأربعاء، إنه "من المستحيل" الآن إقامة شراكة استراتيجية بين كيشيناو وموسكو لأن حكومة مولدوفا ليست مستعدة لمثل هذا الحوار.
كيشيناو- سبوتنيك. وذكر دودون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مولدوفا لن تبقى على قيد الحياة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة دون روسيا".
وتابع: "نحن بحاجة إلى شراكة استراتيجية مع روسيا، ولا ينبغي لنا التهرب من هذه القضية. هل هي حقيقية في الظروف الحالية؟ لا، ليست كذلك".
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كما قال الرئيس السابق إن السلطات المولدوفية الحالية لا تريد الحفاظ على العلاقات الثنائية مع روسيا وترفض المشاركة في اجتماعات المؤسسات الدولية، مثل كومنولث الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأضاف أن التعاون الروسي المولدوفي قد ينشأ على مستوى المناطق والمنظمات والأحزاب العامة، الأمر الذي من المحتمل أن يسد ثغرة في العلاقات على الأقل إلى حد ما.
تعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة خطيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم الذي سجل 33.5% خلال الصيف، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاما. تبذل السلطات محاولات لتخزين الحطب والفحم وزيت الوقود.
في أوائل أغسطس/ آب، رفعت هيئة تنظيم الطاقة في مولدوفا تعريفات الغاز للمستهلكين من 18.62 إلى 23 ليو مولدوفي لكل متر مكعب (من 0.96 دولار إلى 1.2 دولار لكل 35.3 قدم مكعب).
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