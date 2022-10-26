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https://sputnikarabic.ae/20221026/روسيتخ-تبدأ-بتسليم-صواريخ-بانتسير-إم-الدفاعية-1069487375.html
"روستيخ" تبدأ بتسليم صواريخ "بانتسير إم" الدفاعية
"روستيخ" تبدأ بتسليم صواريخ "بانتسير إم" الدفاعية
أعلن المدير الصناعي لمجمع أسلحة "روستيخ"، بيخان أوزدويف، أن عمليات تسليم أحدث الصواريخ والقنابل المدفعية لأنظمة "بانتسير إم" جارية بشكل متواصل. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T07:45+0000
2022-10-26T07:54+0000
روسيا
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وقال أوزدويف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تجري حاليًا عمليات تسليم متسلسلة لمجمعات Pantsir-ME لسفن البحرية الروسية". كما أوضح المدير الصناعي أنه يتم الانتهاء من اختبارات سفينة الصواريخ الصغيرة المسلحة بالبحر "بانتسير"، مشيرا إلى أن أسطول البلطيق تلقى في وقت سابق سفينة صواريخ صغيرة من مشروع "أودينتسوفو 22800" وهي مسلحة بنظام الدفاع الجوي.وبحسب مصادر مفتوحة، فإن "أودينتسوفو" هي حتى الآن السفينة الوحيدة في التشكيل القتالي للبحرية الروسية والمجهزة.
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روسيا
روسيا

"روستيخ" تبدأ بتسليم صواريخ "بانتسير إم" الدفاعية

07:45 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 07:54 GMT 26.10.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousov / الانتقال إلى بنك الصوربانتسير-إس إم
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن المدير الصناعي لمجمع أسلحة "روستيخ"، بيخان أوزدويف، أن عمليات تسليم أحدث الصواريخ والقنابل المدفعية لأنظمة "بانتسير إم" جارية بشكل متواصل.
وقال أوزدويف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تجري حاليًا عمليات تسليم متسلسلة لمجمعات Pantsir-ME لسفن البحرية الروسية".
كما أوضح المدير الصناعي أنه يتم الانتهاء من اختبارات سفينة الصواريخ الصغيرة المسلحة بالبحر "بانتسير"، مشيرا إلى أن أسطول البلطيق تلقى في وقت سابق سفينة صواريخ صغيرة من مشروع "أودينتسوفو 22800" وهي مسلحة بنظام الدفاع الجوي.
وبحسب مصادر مفتوحة، فإن "أودينتسوفو" هي حتى الآن السفينة الوحيدة في التشكيل القتالي للبحرية الروسية والمجهزة.
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