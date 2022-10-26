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السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في كييف وأوديسا ونيكولاييف
https://sputnikarabic.ae/20221026/زاخاروفا-تعلق-على-تصريح-وزير-الدفاع-الأوكراني-بأن-بلاده-ساحة-اختبار-للأسلحة--1069486909.html
زاخاروفا تعلق على تصريح وزير الدفاع الأوكراني بأن بلاده "ساحة اختبار للأسلحة"
زاخاروفا تعلق على تصريح وزير الدفاع الأوكراني بأن بلاده "ساحة اختبار للأسلحة"
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على كلام وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بأنه يعتبر أوكرانيا ساحة تدريب. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T07:19+0000
2022-10-26T07:22+0000
روسيا
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وكتبت زاخاروفا على قناتها على "تلغرام": "لقد فهمنا هذا بالفعل وحذرنا العالم من خطر قيام نظام كييف بتفعيل قنبلة قذرة".وكان وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف قد أعلن خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" أنه يعتبر بلاده "أرض اختبار" لأسلحة مختلفة.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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روسيا

زاخاروفا تعلق على تصريح وزير الدفاع الأوكراني بأن بلاده "ساحة اختبار للأسلحة"

07:19 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 07:22 GMT 26.10.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على كلام وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بأنه يعتبر أوكرانيا ساحة تدريب.
وكتبت زاخاروفا على قناتها على "تلغرام": "لقد فهمنا هذا بالفعل وحذرنا العالم من خطر قيام نظام كييف بتفعيل قنبلة قذرة".
وكان وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف قد أعلن خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" أنه يعتبر بلاده "أرض اختبار" لأسلحة مختلفة.
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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