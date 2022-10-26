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https://sputnikarabic.ae/20221026/سلطات-خيرسون-تكشف-عن-محاولة-للاستيلاء-على-قسم-الشرطة-في-المدينة-1069499756.html
سلطات خيرسون تكشف عن محاولة للاستيلاء على قسم الشرطة في المدينة
سلطات خيرسون تكشف عن محاولة للاستيلاء على قسم الشرطة في المدينة
أعلنت سلطات الطوارئ بمقاطعة خيرسون، اليوم الأربعاء، قيام مخربين بمهاجمة قسم شرطة دنيبر، وذلك من أجل الاستيلاء على المركز والأسلحة الموجودة بداخله. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T12:05+0000
2022-10-26T12:05+0000
روسيا
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وبحسب وكالة الطوارئ فإنه حوالي الساعة 1:00 ظهرا جرت محاولة لمهاجمة قسم شرطة دنيبر في مدينة خيرسون من أجل الاستيلاء على الأسلحة، حيث تمكن المهاجمون من إطلاق قذيفة واحدة من قاذف "آر بي جي".وأعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.ونشرت الإدارة الإقليمية بيانا جاء فيه: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء في خيرسون على الرغم من التهديد الأمني ​​المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد تم توفير فرصة للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة".وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه تم اعتقال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية ليل أمس في منطقة بيريسلاف بالقرب من خط التماس.في الوقت نفسه، أكدت الإدارة أن وكالات القانون تواصل ضمان الأمن في المدينة.
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سلطات خيرسون تكشف عن محاولة للاستيلاء على قسم الشرطة في المدينة

12:05 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022
أهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت سلطات الطوارئ بمقاطعة خيرسون، اليوم الأربعاء، قيام مخربين بمهاجمة قسم شرطة دنيبر، وذلك من أجل الاستيلاء على المركز والأسلحة الموجودة بداخله.
وبحسب وكالة الطوارئ فإنه حوالي الساعة 1:00 ظهرا جرت محاولة لمهاجمة قسم شرطة دنيبر في مدينة خيرسون من أجل الاستيلاء على الأسلحة، حيث تمكن المهاجمون من إطلاق قذيفة واحدة من قاذف "آر بي جي".
وأعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.
ونشرت الإدارة الإقليمية بيانا جاء فيه: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء في خيرسون على الرغم من التهديد الأمني ​​المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد تم توفير فرصة للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة".
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه تم اعتقال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية ليل أمس في منطقة بيريسلاف بالقرب من خط التماس.
في الوقت نفسه، أكدت الإدارة أن وكالات القانون تواصل ضمان الأمن في المدينة.
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