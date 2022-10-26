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https://sputnikarabic.ae/20221026/سلطات-زابوروجيه-تعلن-أن-المرتزقة-الأجانب-يحولون-المدينة-إلى-ماريوبول-جديدة-1069489542.html
سلطات زابوروجيه تعلن أن المرتزقة الأجانب يحولون المدينة إلى "ماريوبول جديدة"
سلطات زابوروجيه تعلن أن المرتزقة الأجانب يحولون المدينة إلى "ماريوبول جديدة"
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن المرتزقة الأجانب يحولون المدينة المركزية إلى ماريوبول جديدة. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T09:05+0000
2022-10-26T09:05+0000
روسيا
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وقال باليتسكي خلال مقابلة تلفزيونية: "يتم تحويل مدينة زابوروجيه إلى شيء مشابه لمدينة ماريوبول، يوجد حاليًا عدد كبير جدًا من المرتزقة يُقاس بالآلاف، حيث يتم سماع الخطب البولندية والألمانية والأمريكية وغيرها في المتاجر عندما يتواصلون مع الناس".وأضاف باليتسكي قائلا: "ما تفعله المناطق المحصنة في منطقة مصنع أفتوفاز، الذي يقع على الجانب الأيسر من النهر وهناك تركيز كبير كل من المعدات والأشخاص ذوي البشرة الداكنة".وتابع باليتسكي أن "سكان زابورجيه الذين يعرفون عن الهجمات الإرهابية الوشيكة في المنطقة والذين لم يخبروا وكالات القانون يخضعون للترحيل إلى أوكرانيا".وفقًا لبالتسكي، يتم تصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم متواطئون في الجريمة، مشددا على أن "المتورطين بشكل مباشر بالطبع ما زالوا يجرون تحقيقات وهؤلاء الأشخاص سيخضعون للمحاكمة".
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روسيا
روسيا

سلطات زابوروجيه تعلن أن المرتزقة الأجانب يحولون المدينة إلى "ماريوبول جديدة"

09:05 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم باكتشاف وإزالة الألغام على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم باكتشاف وإزالة الألغام على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن المرتزقة الأجانب يحولون المدينة المركزية إلى ماريوبول جديدة.
وقال باليتسكي خلال مقابلة تلفزيونية: "يتم تحويل مدينة زابوروجيه إلى شيء مشابه لمدينة ماريوبول، يوجد حاليًا عدد كبير جدًا من المرتزقة يُقاس بالآلاف، حيث يتم سماع الخطب البولندية والألمانية والأمريكية وغيرها في المتاجر عندما يتواصلون مع الناس".
وأضاف باليتسكي قائلا: "ما تفعله المناطق المحصنة في منطقة مصنع أفتوفاز، الذي يقع على الجانب الأيسر من النهر وهناك تركيز كبير كل من المعدات والأشخاص ذوي البشرة الداكنة".
وتابع باليتسكي أن "سكان زابورجيه الذين يعرفون عن الهجمات الإرهابية الوشيكة في المنطقة والذين لم يخبروا وكالات القانون يخضعون للترحيل إلى أوكرانيا".
وفقًا لبالتسكي، يتم تصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم متواطئون في الجريمة، مشددا على أن "المتورطين بشكل مباشر بالطبع ما زالوا يجرون تحقيقات وهؤلاء الأشخاص سيخضعون للمحاكمة".
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