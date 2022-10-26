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السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في كييف وأوديسا ونيكولاييف
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/سلطات-زابوروجيه-تكشف-عن-قيام-الجيش-الأوكراني-بحشد-قواه-لبدء-هجوم-جديد-على-المقاطعة-1069485060.html
سلطات زابوروجيه تكشف عن قيام الجيش الأوكراني بحشد قواه لبدء هجوم جديد على المقاطعة
سلطات زابوروجيه تكشف عن قيام الجيش الأوكراني بحشد قواه لبدء هجوم جديد على المقاطعة
أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يقوم بإعادة تجميع قواته وتنظيمها، وذلك للتمهيد للهجوم على... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T06:05+0000
2022-10-26T06:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف خلال مقابلة تلفزيونية: "يوجد في مدينة فاسيلييفكا نقطة تفتيش بين أوكرانيا والمناطق الروسية الجديدة، وهناك المواجهات متواصلة كل يوم".وأضاف روغوف: "الآن هناك مواجهة وضربات مدفعية جارية بين الطرفين، حيث تقوم المدفعية الأوكرانية باستهدف منطقتي أوريخوفو وغولييبول مع احتمال توجيه ضربة إلى فاسيلييفكا في بولوجيا"، معتبرا أن هذه الاتجاهات هي الأكثر سخونة بالنسبة للسلطات اليوم.
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روسيا

سلطات زابوروجيه تكشف عن قيام الجيش الأوكراني بحشد قواه لبدء هجوم جديد على المقاطعة

06:05 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يقوم بإعادة تجميع قواته وتنظيمها، وذلك للتمهيد للهجوم على بلدة فاسيلييفكا وبولوغي.
وقال روغوف خلال مقابلة تلفزيونية: "يوجد في مدينة فاسيلييفكا نقطة تفتيش بين أوكرانيا والمناطق الروسية الجديدة، وهناك المواجهات متواصلة كل يوم".
وأضاف روغوف: "الآن هناك مواجهة وضربات مدفعية جارية بين الطرفين، حيث تقوم المدفعية الأوكرانية باستهدف منطقتي أوريخوفو وغولييبول مع احتمال توجيه ضربة إلى فاسيلييفكا في بولوجيا"، معتبرا أن هذه الاتجاهات هي الأكثر سخونة بالنسبة للسلطات اليوم.
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