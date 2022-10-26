https://sputnikarabic.ae/20221026/سلطات-زابوروجيه-تكشف-عن-قيام-الجيش-الأوكراني-بحشد-قواه-لبدء-هجوم-جديد-على-المقاطعة-1069485060.html
سلطات زابوروجيه تكشف عن قيام الجيش الأوكراني بحشد قواه لبدء هجوم جديد على المقاطعة
سلطات زابوروجيه تكشف عن قيام الجيش الأوكراني بحشد قواه لبدء هجوم جديد على المقاطعة
أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يقوم بإعادة تجميع قواته وتنظيمها، وذلك للتمهيد للهجوم على... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T06:05+0000
2022-10-26T06:05+0000
2022-10-26T06:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف خلال مقابلة تلفزيونية: "يوجد في مدينة فاسيلييفكا نقطة تفتيش بين أوكرانيا والمناطق الروسية الجديدة، وهناك المواجهات متواصلة كل يوم".وأضاف روغوف: "الآن هناك مواجهة وضربات مدفعية جارية بين الطرفين، حيث تقوم المدفعية الأوكرانية باستهدف منطقتي أوريخوفو وغولييبول مع احتمال توجيه ضربة إلى فاسيلييفكا في بولوجيا"، معتبرا أن هذه الاتجاهات هي الأكثر سخونة بالنسبة للسلطات اليوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات زابوروجيه تكشف عن قيام الجيش الأوكراني بحشد قواه لبدء هجوم جديد على المقاطعة
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أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يقوم بإعادة تجميع قواته وتنظيمها، وذلك للتمهيد للهجوم على بلدة فاسيلييفكا وبولوغي.
وقال روغوف خلال مقابلة تلفزيونية: "يوجد في مدينة فاسيلييفكا نقطة تفتيش بين أوكرانيا والمناطق الروسية الجديدة، وهناك المواجهات متواصلة كل يوم".
وأضاف روغوف: "الآن هناك مواجهة وضربات مدفعية جارية بين الطرفين، حيث تقوم المدفعية الأوكرانية باستهدف منطقتي أوريخوفو وغولييبول مع احتمال توجيه ضربة إلى فاسيلييفكا في بولوجيا"، معتبرا أن هذه الاتجاهات هي الأكثر سخونة بالنسبة للسلطات اليوم.