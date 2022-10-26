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شركة الكهرباء الأوكرانية تفرض قيودا على المستهلكين
شركة الكهرباء الأوكرانية تفرض قيودا على المستهلكين
أعلنت شركة "أوك إينيرغو"، اليوم الأربعاء، فرض قيود على توريد الكهرباء لجميع فئات المستهلكين في جميع أنحاء أوكرانيا. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T08:47+0000
2022-10-26T08:47+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الشركة على "تلغرام": "لدعم تثبيت عمل نظام الطاقة، قام مركز إرسال الشركة بتزويد مشغلي نظام التوزيع (oblenergos) بالمقدار الضروري لتقليل استهلاك جميع فئات مستهلكي الكهرباء في الشمال والمناطق الوسطى والجنوبية الغربية والغربية ودنيبر والجنوبية من أوكرانيا".ونفذت القوات الروسية هجمات على البنية التحتية الاوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من استهداف جسر القرم بعمل إرهابي، والذي بحسب السلطات الروسية تقف خلفه القوات الخاصة الأوكرانية.ويتم شن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

شركة الكهرباء الأوكرانية تفرض قيودا على المستهلكين

08:47 GMT 26.10.2022
© AP Photo / Francisco Secoالمواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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أعلنت شركة "أوك إينيرغو"، اليوم الأربعاء، فرض قيود على توريد الكهرباء لجميع فئات المستهلكين في جميع أنحاء أوكرانيا.
وجاء في بيان الشركة على "تلغرام": "لدعم تثبيت عمل نظام الطاقة، قام مركز إرسال الشركة بتزويد مشغلي نظام التوزيع (oblenergos) بالمقدار الضروري لتقليل استهلاك جميع فئات مستهلكي الكهرباء في الشمال والمناطق الوسطى والجنوبية الغربية والغربية ودنيبر والجنوبية من أوكرانيا".

مشيرة إلى أن القيود المفروضة على المستهلكين ضرورية لتقليل الحمل على الشبكات وتجنب الحوادث المتكررة وضمان التوازن المستقر لنظام الطاقة.

ونفذت القوات الروسية هجمات على البنية التحتية الاوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من استهداف جسر القرم بعمل إرهابي، والذي بحسب السلطات الروسية تقف خلفه القوات الخاصة الأوكرانية.
ويتم شن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
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