https://sputnikarabic.ae/20221026/شركة-طيران-سعودية-تعلن-إطلاق-30-رحلة-أسبوعيا-إلى-قطر-أثناء-كأس-العالم-1069503626.html
شركة طيران سعودية تعلن إطلاق 30 رحلة أسبوعيا إلى قطر أثناء كأس العالم
شركة طيران سعودية تعلن إطلاق 30 رحلة أسبوعيا إلى قطر أثناء كأس العالم
أعلن "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي إطلاق رحلات جوية مباشرة تصل إلى 6 رحلات يومية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك خلال مونديال كأس العالم... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T13:34+0000
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وسيبدأ طيران ناس من 20 نوفمبر المقبل تسيير نحو 30 رحلة أسبوعيا مما يوفر خيارات متعددة مع انطلاق البطولة، كما يوفر للراغبين من مشجعي كأس العالم الفرصة لزيارة المملكة.وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت في وقت سابق، ترحيب المملكة بجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر.وأوضحت أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة لحاملي هذه البطاقة لمدة 60 يوماً، تتضمن الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم "قطر 2022" خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220825/السعودية-تقرر-منح-مشجعي-كأس-العالم-في-قطر-تأشيرات-متعددة-لدخول-أراضيها-1066847191.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
شركة طيران سعودية تعلن إطلاق 30 رحلة أسبوعيا إلى قطر أثناء كأس العالم
13:34 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 13:35 GMT 26.10.2022) تابعنا عبر
أعلن "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي إطلاق رحلات جوية مباشرة تصل إلى 6 رحلات يومية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك خلال مونديال كأس العالم 2022 لكرة القدم.
وسيبدأ طيران ناس من 20 نوفمبر المقبل تسيير نحو 30 رحلة أسبوعيا مما يوفر خيارات متعددة مع انطلاق البطولة، كما يوفر للراغبين من مشجعي كأس العالم الفرصة لزيارة المملكة
.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت في وقت سابق، ترحيب المملكة بجميع حاملي بطاقة "هيّا"
لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر.
وأوضحت أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة لحاملي هذه البطاقة لمدة 60 يوماً، تتضمن الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم "قطر 2022"
خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.