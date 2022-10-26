https://sputnikarabic.ae/20221026/صحيفة-عبرية-تزعم-رفض-حماس-إتمام-صفقة-تبادل-أسرى-مع-إسرائيل-1069483778.html
صحيفة عبرية تزعم رفض "حماس" إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل
صحيفة عبرية تزعم رفض "حماس" إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل
زعمت صحيفة عبرية، مساء الثلاثاء، أن حركة حماس رفضت عرضا إسرائيليا لإتمام صفقة تبادل أسرى مع تل أبيب. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T00:40+0000
2022-10-26T00:40+0000
2022-10-26T00:40+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
إسرائيل
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، مساء أمس الثلاثاء، أن يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، الذي أعلن عن استقالته من منصبه، مؤخرا، قاد مبادرة سرية، الشهر الماضي، بهدف إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.وكانت تشمل الصفقة الإسرائيلية التي اقترحها المسؤول السابق جلب جثامين الجنديين الإسرائيليين، أورون شاؤول وهدار غولدن، وإطلاق سراح الأسيرين، إفراهام منغستو، وهشام السيد، الذين تحتجزهم حركة حماس.وادعت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن حركة حماس رفضت المقترح الإسرائيلي، في الوقت الذي رفضه أيضا كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بسبب اقتراب الانتخابات البرلمانية للكنيست، المقررة في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وزعمت الصحيفة أن المبادرة السرية جرت بوساطة مصرية وأطراف أخرى قبل حوالي شهر، بدعوى أن حركة حماس معنية بإنهاء ملف الأسرى والمفقودين من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والأحوال الاجتماعية للمواطنين في قطاع غزة.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل
صحيفة عبرية تزعم رفض "حماس" إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل
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زعمت صحيفة عبرية، مساء الثلاثاء، أن حركة حماس رفضت عرضا إسرائيليا لإتمام صفقة تبادل أسرى مع تل أبيب.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، مساء أمس الثلاثاء، أن يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، الذي أعلن عن استقالته من منصبه، مؤخرا، قاد مبادرة سرية، الشهر الماضي، بهدف إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وكانت تشمل الصفقة الإسرائيلية التي اقترحها المسؤول السابق جلب جثامين الجنديين الإسرائيليين، أورون شاؤول وهدار غولدن، وإطلاق سراح الأسيرين، إفراهام منغستو، وهشام السيد، الذين تحتجزهم حركة حماس
.
وادعت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن حركة حماس رفضت المقترح الإسرائيلي، في الوقت الذي رفضه أيضا كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بسبب اقتراب الانتخابات البرلمانية للكنيست، المقررة في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وزعمت الصحيفة أن المبادرة السرية جرت بوساطة مصرية وأطراف أخرى قبل حوالي شهر، بدعوى أن حركة حماس معنية بإنهاء ملف الأسرى والمفقودين
من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والأحوال الاجتماعية للمواطنين في قطاع غزة.