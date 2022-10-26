https://sputnikarabic.ae/20221026/طهران-تطالب-أوكرانيا-مجددا-بتقديم-أدلتها-على-استخدام-روسيا-للمسيرات-الإيرانية-وتنفي-مزاعم-أوروبا-1069494271.html

طهران تطالب أوكرانيا مجددا بتقديم أدلتها على استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية وتنفي مزاعم أوروبا

طهران تطالب أوكرانيا مجددا بتقديم أدلتها على استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية وتنفي مزاعم أوروبا

نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مجددا، اليوم الأربعاء، صحة المزاعم الغربية بشأن استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في العملية العسكرية الخاصة... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T10:59+0000

2022-10-26T10:59+0000

2022-10-26T10:59+0000

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وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي بالعاصمة الإيرانية طهران: "ننفي مزاعم أوروبا بشأن استخدام روسيا مسيرات إيرانية ونطالب أوكرانيا بتقديم أدلتها لنا"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.وكان عبد اللهيان، أكد الاثنين الماضي، أن بلاده "لم ولن تعطي أي أسلحة وطائرات دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا". وقال إن التعاون بين روسيا وإيران سيستمر بصرف النظر عن الأزمة في أوكرانيا"، مضيفا: "لدينا علاقات تعاون مختلفة مع روسيا، بما في ذلك في مجال الدفاع".ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه أرسل مقترحًا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.

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