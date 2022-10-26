https://sputnikarabic.ae/20221026/غروسي-يعلن-مشاركته-في-جلسة-لمجلس-الأمن-غدا-بشأن-إقامة-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1069507087.html
غروسي يعلن مشاركته في جلسة لمجلس الأمن غدا بشأن إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
غروسي يعلن مشاركته في جلسة لمجلس الأمن غدا بشأن إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك في جلسة لمجلس الأمن غدا الخميس لمناقشة إقامة منطقة آمنة حول محطة... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T14:42+0000
2022-10-26T14:42+0000
2022-10-26T14:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال غروسي، خلال المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة الأميركية واشنطن، "غدا أتوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية سريعًا".وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن المرتزقة الأجانب يحولون المدينة المركزية إلى ماريوبول جديدة.وأضاف باليتسكي قائلا: "ما تفعله المناطق المحصنة في منطقة مصنع أفتوفاز، الذي يقع على الجانب الأيسر من النهر وهناك تركيز كبير كل من المعدات والأشخاص ذوي البشرة الداكنة".وفقًا لبالتسكي، يتم تصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم متواطئون في الجريمة، مشددا على أن "المتورطين بشكل مباشر بالطبع ما زالوا يجرون تحقيقات وهؤلاء الأشخاص سيخضعون للمحاكمة".
https://sputnikarabic.ae/20221026/سلطات-زابوروجيه-تكشف-عن-قيام-الجيش-الأوكراني-بحشد-قواه-لبدء-هجوم-جديد-على-المقاطعة-1069485060.html
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العالم
غروسي يعلن مشاركته في جلسة لمجلس الأمن غدا بشأن إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك في جلسة لمجلس الأمن غدا الخميس لمناقشة إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غروسي، خلال المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة الأميركية واشنطن، "غدا أتوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية سريعًا".
وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن المرتزقة الأجانب يحولون المدينة المركزية إلى ماريوبول جديدة
.
وقال باليتسكي خلال مقابلة تلفزيونية: "يتم تحويل مدينة زابوروجيه إلى شيء مشابه لمدينة ماريوبول، يوجد حاليًا عدد كبير جدًا من المرتزقة يُقاس بالآلاف، حيث يتم سماع الخطب البولندية والألمانية والأمريكية وغيرها في المتاجر عندما يتواصلون مع الناس".
وأضاف باليتسكي قائلا: "ما تفعله المناطق المحصنة في منطقة مصنع أفتوفاز، الذي يقع على الجانب الأيسر من النهر وهناك تركيز كبير كل من المعدات والأشخاص ذوي البشرة الداكنة".
وتابع باليتسكي أن "سكان زابورجيه الذين يعرفون عن الهجمات الإرهابية الوشيكة في المنطقة والذين لم يخبروا وكالات القانون يخضعون للترحيل إلى أوكرانيا".
وفقًا لبالتسكي
، يتم تصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم متواطئون في الجريمة، مشددا على أن "المتورطين بشكل مباشر بالطبع ما زالوا يجرون تحقيقات وهؤلاء الأشخاص سيخضعون للمحاكمة".