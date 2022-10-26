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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/غروسي-يكشف-لـسبوتنيك-تفاؤله-حيال-فرص-إنشاء-منطقة-آمنة-بمحيط-محطة-زابوروجيه-النووية-1069520200.html
غروسي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاؤله حيال فرص إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية
غروسي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاؤله حيال فرص إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله حيال إمكانية إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T19:59+0000
2022-10-26T19:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال غروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر "الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين" المنعقد في واشنطن: "أنا متفائل. في رأيي هذا مهم جدا. لقد أجريت مناقشات جوهرية للغاية مع رئيسكم (فلاديمير بوتين) حول هذا الموضوع، وكذلك مع الرئيس الأوكراني".وأعرب غروسي عن ثقته في أن موسكو وكييف رغم الموجة المسلحة بينهما، فإنهما متفقتان على ضرورة ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية.وأردف بقوله: "على الرغم من اختلاف وجهات النظر الواضحة في ضوء النزاع المسلح بين الدولتين، أعتقد أن هناك قاسما مشتركا وهو أن المحطة يجب حمايتها".وأشار غروسي إلى أنه ينتظر دعوة رسمية للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستنعقد غدا لمناقشة الوضع في محطة زابوروجيه النووية.وردا على سؤال حول فرص التواصل مع روسيا بعد زيارته إلى أوكرانيا، قال غروسي: "نحن ندعم الحوار الدائم مع موسكو وكييف".
https://sputnikarabic.ae/20221026/غروسي-يعلن-مشاركته-في-جلسة-لمجلس-الأمن-غدا-بشأن-إقامة-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1069507087.html
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العالم
العالم

غروسي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاؤله حيال فرص إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية

19:59 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله حيال إمكانية إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال غروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر "الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين" المنعقد في واشنطن: "أنا متفائل. في رأيي هذا مهم جدا. لقد أجريت مناقشات جوهرية للغاية مع رئيسكم (فلاديمير بوتين) حول هذا الموضوع، وكذلك مع الرئيس الأوكراني".

وأعرب غروسي عن ثقته في أن موسكو وكييف رغم الموجة المسلحة بينهما، فإنهما متفقتان على ضرورة ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
غروسي يعلن مشاركته في جلسة لمجلس الأمن غدا بشأن إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
14:42 GMT
وأردف بقوله: "على الرغم من اختلاف وجهات النظر الواضحة في ضوء النزاع المسلح بين الدولتين، أعتقد أن هناك قاسما مشتركا وهو أن المحطة يجب حمايتها".

وأشار غروسي إلى أنه ينتظر دعوة رسمية للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستنعقد غدا لمناقشة الوضع في محطة زابوروجيه النووية.

وردا على سؤال حول فرص التواصل مع روسيا بعد زيارته إلى أوكرانيا، قال غروسي: "نحن ندعم الحوار الدائم مع موسكو وكييف".
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