https://sputnikarabic.ae/20221026/غروسي-يكشف-لـسبوتنيك-تفاؤله-حيال-فرص-إنشاء-منطقة-آمنة-بمحيط-محطة-زابوروجيه-النووية-1069520200.html

غروسي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاؤله حيال فرص إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية

غروسي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاؤله حيال فرص إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله حيال إمكانية إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية. 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T19:59+0000

2022-10-26T19:59+0000

2022-10-26T19:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال غروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر "الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين" المنعقد في واشنطن: "أنا متفائل. في رأيي هذا مهم جدا. لقد أجريت مناقشات جوهرية للغاية مع رئيسكم (فلاديمير بوتين) حول هذا الموضوع، وكذلك مع الرئيس الأوكراني".وأعرب غروسي عن ثقته في أن موسكو وكييف رغم الموجة المسلحة بينهما، فإنهما متفقتان على ضرورة ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية.وأردف بقوله: "على الرغم من اختلاف وجهات النظر الواضحة في ضوء النزاع المسلح بين الدولتين، أعتقد أن هناك قاسما مشتركا وهو أن المحطة يجب حمايتها".وأشار غروسي إلى أنه ينتظر دعوة رسمية للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستنعقد غدا لمناقشة الوضع في محطة زابوروجيه النووية.وردا على سؤال حول فرص التواصل مع روسيا بعد زيارته إلى أوكرانيا، قال غروسي: "نحن ندعم الحوار الدائم مع موسكو وكييف".

https://sputnikarabic.ae/20221026/غروسي-يعلن-مشاركته-في-جلسة-لمجلس-الأمن-غدا-بشأن-إقامة-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1069507087.html

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