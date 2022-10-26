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تركيا تخطط لعقد لقاء يجمع وزير الطاقة الروسي بنظيره الألماني في إسطنبول ديسمبر المقبل
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/في-أول-مكالمة-بينهما-بايدن-وسوناك-يتفقان-على-دعم-أوكرانيا-1069484207.html
في أول مكالمة بينهما.. بايدن وسوناك يتفقان على دعم أوكرانيا
في أول مكالمة بينهما.. بايدن وسوناك يتفقان على دعم أوكرانيا
أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن اتفق في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، أمس الثلاثاء، على العمل معا للوقوف في وجه الصين ودعم... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T03:19+0000
2022-10-26T03:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكر أن الزعيمين تحدثا هاتفيا للمرة الأولى بعد ساعات قليلة من تولي ريشي سوناك منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لليز تراس، التي أطاحت بها أزمة اقتصادية بعد 49 يوما فقط من توليها المهمة في بلادها.وذكر البيت الأبيض أن بايدن وسوناك شددا على "أهمية العمل معا لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على عدوانها"، وأكدا أهمية العلاقة الخاصة التي تجمع الجانبين، الأمريكي والبريطاني، وعزمهما على العمل معا لتعزيز الأمن والازدهار العالميين.وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني اتفقا على "مواجهة التحديات التي تفرضها الصين" التي تعتبرها الإدارة الأمريكية، في الوقت الراهن، أكبر منافس جيوسياسي واقتصادي لها.سبق أن صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن روسيا "سترتكب خطأ فادحا إذا استخدمت أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا"، على الرغم من نفي موسكو المتكرر في هذا الصدد.وذكر بايدن خلال مؤتمر صحفي أن "روسيا سترتكب خطأ فادحا للغاية باستخدام سلاح نووي تكتيكي"، مشيرا كذلك إلى أنه لا يستطيع تأكيد الادعاءات بأن روسيا "تستعد لعملية كاذبة لاستخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا".أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد، لنظرائه الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين والأتراك عن قلقه من أن كييف، وفقا لمصادر موثوقة في دول مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا، تستعد لاستفزاز يتعلق بتفجير قنبلة قذرة من تلقاء نفسها.وكان حزب المحافظين قد اختار وزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، أول أمس الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.
https://sputnikarabic.ae/20221025/بايدن-يقول-إن-روسيا-سترتكب-خطأ-جسيما-إذا-استخدمت-الأسلحة-النووية-التكتيكية-في-أوكرانيا-1069477748.html
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جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا
جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا

في أول مكالمة بينهما.. بايدن وسوناك يتفقان على دعم أوكرانيا

03:19 GMT 26.10.2022
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تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن اتفق في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، أمس الثلاثاء، على العمل معا للوقوف في وجه الصين ودعم أوكرانيا.
وذكر أن الزعيمين تحدثا هاتفيا للمرة الأولى بعد ساعات قليلة من تولي ريشي سوناك منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لليز تراس، التي أطاحت بها أزمة اقتصادية بعد 49 يوما فقط من توليها المهمة في بلادها.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
بايدن يقول إن روسيا سترتكب "خطأ جسيما" إذا استخدمت الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا
أمس, 19:52 GMT
وذكر البيت الأبيض أن بايدن وسوناك شددا على "أهمية العمل معا لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على عدوانها"، وأكدا أهمية العلاقة الخاصة التي تجمع الجانبين، الأمريكي والبريطاني، وعزمهما على العمل معا لتعزيز الأمن والازدهار العالميين.
وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني اتفقا على "مواجهة التحديات التي تفرضها الصين" التي تعتبرها الإدارة الأمريكية، في الوقت الراهن، أكبر منافس جيوسياسي واقتصادي لها.
سبق أن صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن روسيا "سترتكب خطأ فادحا إذا استخدمت أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا"، على الرغم من نفي موسكو المتكرر في هذا الصدد.
وذكر بايدن خلال مؤتمر صحفي أن "روسيا سترتكب خطأ فادحا للغاية باستخدام سلاح نووي تكتيكي"، مشيرا كذلك إلى أنه لا يستطيع تأكيد الادعاءات بأن روسيا "تستعد لعملية كاذبة لاستخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا".
أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد، لنظرائه الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين والأتراك عن قلقه من أن كييف، وفقا لمصادر موثوقة في دول مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا، تستعد لاستفزاز يتعلق بتفجير قنبلة قذرة من تلقاء نفسها.
وكان حزب المحافظين قد اختار وزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، أول أمس الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.
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