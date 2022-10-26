https://sputnikarabic.ae/20221026/كييف-تصنع-صاروخا-مزيفا-تحضيرا-لعملية-استفزاز-فوق-منطقة-تشيرنوبيل--1069510546.html

مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" أن نظام كييف صنع صاروخا مخصصا لاستخدام "القنبلة القذرة"

مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" أن نظام كييف صنع صاروخا مخصصا لاستخدام "القنبلة القذرة"

كشفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن نظام كييف أكمل بالفعل الاستعدادات التقنية لتنفيذ استفزاز باستخدام "القنبلة القذرة"، وذلك من خلال إتمام تصنيع عبوة صاروخية فارغة... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T15:53+0000

2022-10-26T15:53+0000

2022-10-26T16:56+0000

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن نظام كييف أكمل بالفعل الاستعدادات التقنية للاستفزاز باستخدام "القنبلة القذرة"، حيث "أعد متخصصون من مؤسسة (يوجماش) الأوكرانية صاروخا مزيفا (أي يشبه نموذج صاروخ روسي)، من المقرر أن يتم ملؤه (من قبل القوات الأوكرانية) بمواد مشعة، ثم يُزعم أنه تم إسقاطه في المنطقة المحظورة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، والادعاء (كذبا) بأن القوات الروسية أطلقت شحنة نووية".وبين المصدر أنه "بعد إسقاط (الصاروخ) المزيف، تعتزم سلطات كييف إظهار (تقديم) أجزاء من نماذج وإلكترونيات لصاروخ (إسكندر) المزعوم، إلى وسائل الإعلام الغربية، من أجل إقناع الجمهور الغربي بأن روسيا مذنبة".وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد أعلن أمس، أن التهديد باستخدام كييف "قنبلة قذرة" مرتفع، وأنه لدى أوكرانيا القدرة على صنعها ولديها أسباب لاستخدامها، فنظام زيلينسكي يريد صداما بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.وقال بوليانسكي، في إحاطة بهذا الصدد: "نعتقد أن هذا خطر جسيم للغاية، وتهديد خطير. أوكرانيا لديها الإمكانية وأوكرانيا لديها كل الأسباب لاستخدامها".ووفقًا له، فإن نظام زيلينسكي يسعى لإشراك الناتو في مواجهة مباشرة مع روسيا، وهو أمر خطير جدا ولكنه مفيد لنظام زيلينسكي.وقال أوليانوف، لقناة "روسيا 24" : "في الأيام المقبلة، سيتوجه عدد من المفتشين إلى كييف ومدينة "جولتيه فودي" (بمقاطعة دنيبيربيتروفسك)".وأضاف أوليانوف: "عادةً ما تتضمن عمليات التفتيش هذه أخذ عينات، ويستغرق تحليلها وقتا طويلا، شهرين، كقاعدة عامة، أي في غضون أسبوع تقريبا أو نحو ذلك، سنعرف النتائج الأولية لهذه الزيارة، ولن تظهر النتائج النهائية قريبا".

https://sputnikarabic.ae/20221026/ما-هي-القنبلة-القذرة-وكيف-تعمل-1069494505.html

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