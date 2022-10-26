https://sputnikarabic.ae/20221026/لبنان-يقول-إن-توتال-ستبدأ-العمل-في-حقل-قانا-بعد-توقيع-الاتفاق-مع-إسرائيل-1069509479.html

لبنان يقول إن "توتال" ستبدأ العمل في حقل "قانا" بعد توقيع الاتفاق مع إسرائيل

لبنان يقول إن "توتال" ستبدأ العمل في حقل "قانا" بعد توقيع الاتفاق مع إسرائيل

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن شركة توتال الفرنسية ستبدأ العمل في حقل قانا للتنقيب عن الغاز بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T15:24+0000

2022-10-26T15:24+0000

2022-10-26T15:24+0000

إسرائيل

لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أخبار لبنان

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وأضاف في حديث لقناة "الجزيرة"، أن الحكومة اللبنانية ستنشر نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل رسميا بعد التوقيع عليه.وأشار بو حبيب إلى أنه يوجد أمل كبير لدى اللبنانيين بأن يصبح بلدهم بلدا نفطيا.وقال إنه لم يعد لدى بلاده مشكلة في إنتاج إسرائيل الغاز من حقل "كاريش"، طالما يوجد اتفاق.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت شركة إنرجيان الأمريكية المشغلة لمنصة كاريش، بدء إنتاج الغاز.وسبق أن هدد "حزب الله" اللبناني، بالرد على إسرائيل حال أقدمت على إنتاج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه في البحر المتوسط دون التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود تحصل بلاده بموجبه على حقوقها في الغاز.وستجتمع الحكومة الإسرائيلية صباح الغد للمصادقة النهائية على الاتفاق، ومن ثم سيوقع عليه رئيس الوزراء يائير لابيد في مكتبه بالقدس.بعد ذلك، ستقام مراسم بعد الظهر في قاعدة الأمم المتحدة في الناقورة بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. كما سيلتقي لابيد في وقت لاحق مع الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.

https://sputnikarabic.ae/20221026/-بدء-إنتاج-الغاز-من-كاريش-قبل-يوم-من-توقيع-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-1069507288.html

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إسرائيل, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان