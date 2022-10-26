https://sputnikarabic.ae/20221026/محلل-سوري-يقول-إن-الغرب-يستخدم-أسلوب-التعامي-تجاه-تحذيرات-استخدام-نظام-كييف-لـالقنبلة-القذرة-1069486613.html

محلل سوري يقول إن الغرب يستخدم أسلوب "التعامي" تجاه تحذيرات استخدام نظام كييف لـ"القنبلة القذرة"

محلل سوري يقول إن الغرب يستخدم أسلوب "التعامي" تجاه تحذيرات استخدام نظام كييف لـ"القنبلة القذرة"

قال الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري، إنه على الرغم من تكرار التحذير الروسي من استخدام "القنبلة القذرة" من قبل قوات زيلينسكي، فلا يزال... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T07:11+0000

2022-10-26T07:11+0000

2022-10-26T07:11+0000

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وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، الأسلوب الغربي يصل إلى حد يبدو معه وأن ما تقوم به الكتائب النازية وأحزابها السياسية (ككتيبة آزوف وحزب الفيلق الوطني) يقوم على التنسيق المباشر مع وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، مثل "CIA" و"DIA" و"MI6".وتابع: "ما يدل على ذلك هو تراجع الكونغرس الأمريكي عن بند في قانون الاعتمادات الموحد لعام 2018 الذي أقره، وقضى بمنع المساعدة العسكرية لكتيبة آزوف على أساس أيديولوجيتها النازية، قبل أن يعود الكونغرس ليلغي لاحقًا الحظر على مساعدة المجموعة، وهو ما يعتبر إشارة واضحة على توظيف السياسة الغربية للممارسات الإجرامية لخدمة أهدافها الجيوبوليتيكية".وأوضح أن الغرب "استخدم في سوريا المجموعات الإرهابية التكفيرية، وأطلق على تلك المجموعات "الثوار" و"المقاتلين من أجل الحرية" كما كان يطلق على أفراد تنظيم "القاعدة" و"المجاهدين" في أفغانستان التسمية ذاتها، قبل أن يعود هؤلاء ليضربوا البرجين في مانهاتن".ومضى دنورة قائلًا: "بالصورة ذاتها تواطأت الاستخبارات الغربية مع المجموعات التكفيرية والإرهابية في سوريا عندما استخدمت هذه المجموعات السلاح الكيماوي ضد المدنيين والجيش العربي السوري، وقام الغرب بحكوماته بنَسب هذا الاستخدام للجيش السوري، مستخدمًا ماكينته الإعلامية والسياسية لتشويه الحقائق وقلبها رأسًا على عقب، مستخدمًا منظمات أنشأتها أجهزة الاستخبارات الغربية على أنها منظمات إغاثية إنسانية مثل منظمة "الخوذ البيضاء"، والتي اتضح أنها نقطة التقاء في التعاون ما بين الاستخبارات البريطانية MI6 وتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وشهود زور وظفتها الاستخبارات ذاتها لتشويه سمعة الدولة السورية".وانطلاقًا من الممارسات الغربية المألوفة والمعروفة، يرى دنورة أن "الغرب بصدد حياكة الممارسات ذاتها فيما يتعلق بالصراع على الأرض الأوكرانية، فتشويه سمعة روسيا وتبييض صفحة نظام كييف المتواطئ مع النازيين يعتبر جزءا من منظومة الخداع الغربية الضرورية لاستمرار إقناع الأوكرانيين بالموافقة على تدمير بلادهم بأيديهم، وإقناع الرأي العام الأوروبي بقبول دفع الاثمان الاقتصادية والمعيشية المترتبة على استراتيجية الولايات المتحدة الراغبة بعزل روسيا وفرض العقوبات عليها".وفي وقت سابق قال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن روسيا طلبت عقد اجتماع بمجلس الأمن، خلف أبواب مغلقة "لمناقشة الاستفزاز الوشيك باستخدام قنبلة قذرة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، يوم الاثنين، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.

https://sputnikarabic.ae/20221025/أنتونوف-يؤكد-أن-استخدام-كييف-للقنبلة-القذرة-ليس-مجرد-تخريب-هواة-1069481690.html

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