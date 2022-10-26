عربي
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في كييف وأوديسا ونيكولاييف
https://sputnikarabic.ae/20221026/مسؤول-إيراني-يتعهد-بنقل-ساحة-الصراع-من-شوارع-طهران-إلى-شوارع-الناتو-1069486760.html
مسؤول إيراني يتعهد بنقل ساحة الصراع من شوارع طهران إلى شوارع "الناتو"
مسؤول إيراني يتعهد بنقل ساحة الصراع من شوارع طهران إلى شوارع "الناتو"
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أنه "لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات، وتكون شوارع الناتو هادئة". 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T07:12+0000
2022-10-26T07:12+0000
أخبار إيران
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067980681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d4f90e2a790403cee5cc35683d5983.jpg
وقال رضائي، عبر حسابه على "تويتر"، ونقلته وسائل إعلام إيرانية: "لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات وتكون شوارع الناتو هادئة"، مضيفا: "سننقل ساحة الصراع إلى خارج إيران، وردنا أيضا سيكون خارج حدودنا".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهموها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملوها مسؤولية وفاة أميني.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067980681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91d92dc83119e7918d3bd50225b96097.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الناتو
أخبار إيران, الناتو

مسؤول إيراني يتعهد بنقل ساحة الصراع من شوارع طهران إلى شوارع "الناتو"

07:12 GMT 26.10.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أنه "لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات، وتكون شوارع الناتو هادئة".
وقال رضائي، عبر حسابه على "تويتر"، ونقلته وسائل إعلام إيرانية: "لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات وتكون شوارع الناتو هادئة"، مضيفا: "سننقل ساحة الصراع إلى خارج إيران، وردنا أيضا سيكون خارج حدودنا".
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهموها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملوها مسؤولية وفاة أميني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:23 GMTЛюди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала