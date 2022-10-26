https://sputnikarabic.ae/20221026/مسؤول-إيراني-يتعهد-بنقل-ساحة-الصراع-من-شوارع-طهران-إلى-شوارع-الناتو-1069486760.html
مسؤول إيراني يتعهد بنقل ساحة الصراع من شوارع طهران إلى شوارع "الناتو"
مسؤول إيراني يتعهد بنقل ساحة الصراع من شوارع طهران إلى شوارع "الناتو"
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أنه "لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات، وتكون شوارع الناتو هادئة". 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T07:12+0000
2022-10-26T07:12+0000
2022-10-26T07:12+0000
أخبار إيران
الناتو
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وقال رضائي، عبر حسابه على "تويتر"، ونقلته وسائل إعلام إيرانية: "لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات وتكون شوارع الناتو هادئة"، مضيفا: "سننقل ساحة الصراع إلى خارج إيران، وردنا أيضا سيكون خارج حدودنا".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهموها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملوها مسؤولية وفاة أميني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الناتو
مسؤول إيراني يتعهد بنقل ساحة الصراع من شوارع طهران إلى شوارع "الناتو"
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أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أنه "لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات، وتكون شوارع الناتو هادئة".
وقال رضائي، عبر حسابه على "تويتر"، ونقلته وسائل إعلام إيرانية: "لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات وتكون شوارع الناتو هادئة"، مضيفا: "سننقل ساحة الصراع إلى خارج إيران، وردنا أيضا سيكون خارج حدودنا".
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني
بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات على "شرطة الأخلاق
" في إيران واتهموها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملوها مسؤولية وفاة أميني.