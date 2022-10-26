https://sputnikarabic.ae/20221026/مقارنة-بين-أخطر-الصواريخ-في-الكوريتين-1069509126.html
مقارنة بين أخطر الصواريخ في الكوريتين
مقارنة بين أخطر الصواريخ في الكوريتين
ردت سيئول على تجربة بيونغ يانغ الصاروخية بإطلاق 4 صواريخ تكتيكية خلال مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T15:17+0000
2022-10-26T15:17+0000
2022-10-26T15:17+0000
انفوجرافيك
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ونشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صورا قالت إنها ترصد لحظات إطلاق صواريخ تكتيكية، اليوم الأربعاء، خلال مناورات عسكرية مع الجيش الأمريكي، وذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
مقارنة بين أخطر الصواريخ في الكوريتين
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ردت سيئول على تجربة بيونغ يانغ الصاروخية بإطلاق 4 صواريخ تكتيكية خلال مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صورا قالت إنها ترصد لحظات إطلاق صواريخ تكتيكية، اليوم الأربعاء، خلال مناورات عسكرية مع الجيش الأمريكي، وذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى.