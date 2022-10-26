https://sputnikarabic.ae/20221026/مقتل-15-شخصا-وإصابة-أكثر-من-10-إثر-هجوم-مسلح-على-مزار-ديني-في-شيراز-جنوبي-إيران-1069509640.html

ارتفاع حصيلة الهجوم على مزار ديني بمدينة شيراز الإيرانية إلى 15 قتيلا و40 جريحا

ارتفاع حصيلة الهجوم على مزار ديني بمدينة شيراز الإيرانية إلى 15 قتيلا و40 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز الإيرانية، جنوبي البلاد إلى 15 قتيلا و40 جريحا، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، في حين كشف مسؤول أمني مطلع أن... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T15:25+0000

2022-10-26T15:25+0000

2022-10-26T16:34+0000

العالم

إيران

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طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "تسنيم" عن المساعد الأمني لعمدة مدينة شيراز، محبي بور، أن عدد الجرحى وصل إلى 40 جريح بينهم أطفال ونساء، في الهجوم المسلح الذي استهدف مزار ديني في المدينة، الواقعة جنوبي البلاد.كما كشف مصدر أمني مطلع لتسنيم أن مرتكبي الهجوم الإرهابي، هي عناصر تكفيرية.ومن جانبه، ذكر التليفزيون الرسمي أنه تم إلقاء القبض على إثنين من منفذي الهجوم على المزار، في حين تستمر مطاردة الثالث.بدوره نفى المدعي العام، المعلومات التي نشرت بأن ثلاثة إرهابيين من نفذوا الهجوم المسلح، وذكر أنه لا يوجد سوى إرهابي واحد، تم تحديد هويته، يدعى حامد بدخشان، ويبلغ من العمر 23 عاما.يذكر أن التليفزيون الإيراني الرسمي، أعلن أمس الثلاثاء، اغتيال عنصر من الحرس الثوري، وعنصر من قوات التعبئة الشعبية بإطلاق النار عليهم من أشخاص مجهولين في مدينة زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

https://sputnikarabic.ae/20221025/مقتل-عسكريين-إيرانيين-إثر-هجوم-مسلح-لمجهولين-جنوب-شرقي-البلاد-1069467416.html

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