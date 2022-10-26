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https://sputnikarabic.ae/20221026/منظمة-ألمانية-تقول-إن-خفر-السواحل-الليبي-هدد-بإسقاط-طائرتها--1069517730.html
منظمة ألمانية تقول إن خفر السواحل الليبي هدد بإسقاط طائرتها
منظمة ألمانية تقول إن خفر السواحل الليبي هدد بإسقاط طائرتها
اتهمت المنظمة الألمانية غير الحكومية "سي ووتش" اليوم الأربعاء، خفر السواحل الليبي بالتهديد بإسقاط طائرة المراقبة التابعة لها التي تساعد المنظمة في اعتراض... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T18:36+0000
2022-10-26T18:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
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ووفقا لتسجيل صوتي للتهديدات، يزعم أن سفينة خفر السواحل الليبي أمرت طائرة المنظمة بالخروج من المياه الإقليمية الليبية على الرغم من كونها في المياه الدولية حيث تتولى مالطا مسؤولية عمليات البحث المنسق والإنقاذ. ووقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي.ورد عضو في طاقم المنظمة الذي كان يحلق بالطائرة، على السلطات الليبية عبر اللاسلكي بقوله: "يرجى العلم أنكم داخل منطقة البحث والإنقاذ الأوروبية. هذه ليست المياه الإقليمية الليبية، انتهى".وزعم أن خفر السواحل الليبي رد بقوله: "اخرجوا من المياه الإقليمية الليبية وإلا سنقصفكم بصواريخ سام"، وذلك في إشارة إلى صواريخ أرض جو.في نهاية المطاف، انتشل الليبيون عشرات المهاجرين على متن سفينتهم وبداوا في الإطلاق على القارب المطاطي بما بدا أنه ذخيرة حارقة وهو ما أدى لإشعال النيران فيه، بحسب مقطع مصور لعملية الاعتراض نشرته المنظمة الإغاثية.ولم يرد متحدث باسم خفر السواحل الليبي على الفور على المكالمات الهاتفية والرسائل التي تطلب التعقيب.
https://sputnikarabic.ae/20200728/مفوضية-اللاجئين-تطالب-بتحقيق-بعد-مقتل-3-مهاجرين-برصاص-غفر-السواحل-الليبي-بمدينة-الخمس-1046130071.html
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

منظمة ألمانية تقول إن خفر السواحل الليبي هدد بإسقاط طائرتها

18:36 GMT 26.10.2022
© AFP 2022 / Mahmud Turkia خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.
 خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / Mahmud Turkia
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اتهمت المنظمة الألمانية غير الحكومية "سي ووتش" اليوم الأربعاء، خفر السواحل الليبي بالتهديد بإسقاط طائرة المراقبة التابعة لها التي تساعد المنظمة في اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط.
ووفقا لتسجيل صوتي للتهديدات، يزعم أن سفينة خفر السواحل الليبي أمرت طائرة المنظمة بالخروج من المياه الإقليمية الليبية على الرغم من كونها في المياه الدولية حيث تتولى مالطا مسؤولية عمليات البحث المنسق والإنقاذ. ووقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي.
إنقاذ لاجئين على بعد 60 ميلا من سواحل ليبيا، 18 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2020
مفوضية اللاجئين تطالب بتحقيق بعد مقتل 3 مهاجرين برصاص خفر السواحل الليبي
28 يوليو 2020, 16:39 GMT
ورد عضو في طاقم المنظمة الذي كان يحلق بالطائرة، على السلطات الليبية عبر اللاسلكي بقوله: "يرجى العلم أنكم داخل منطقة البحث والإنقاذ الأوروبية. هذه ليست المياه الإقليمية الليبية، انتهى".
وزعم أن خفر السواحل الليبي رد بقوله: "اخرجوا من المياه الإقليمية الليبية وإلا سنقصفكم بصواريخ سام"، وذلك في إشارة إلى صواريخ أرض جو.
في نهاية المطاف، انتشل الليبيون عشرات المهاجرين على متن سفينتهم وبداوا في الإطلاق على القارب المطاطي بما بدا أنه ذخيرة حارقة وهو ما أدى لإشعال النيران فيه، بحسب مقطع مصور لعملية الاعتراض نشرته المنظمة الإغاثية.
ولم يرد متحدث باسم خفر السواحل الليبي على الفور على المكالمات الهاتفية والرسائل التي تطلب التعقيب.
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