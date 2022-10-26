https://sputnikarabic.ae/20221026/موسكو-تعرب-عن-غضبها-من-سحب-إيطاليا-دعوة-روسيا-لاجتماع-بشأن-مبادرة-الحد-من-أسلحة-الدمار-الشامل-1069498752.html

موسكو تعرب عن غضبها من سحب إيطاليا دعوة روسيا لاجتماع بشأن مبادرة الحد من أسلحة الدمار الشامل

موسكو تعرب عن غضبها من سحب إيطاليا دعوة روسيا لاجتماع بشأن مبادرة الحد من أسلحة الدمار الشامل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو غاضبة من قرار روما سحب دعوة موجهة إلى روسيا لحضور اجتماع لمجموعة خبراء... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T11:52+0000

2022-10-26T11:52+0000

2022-10-26T11:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "نشعر بالغضب من حقيقة أن إيطاليا قد سحبت الدعوة التي كانت قد وجهتها سابقا إلى روسيا لحضور اجتماع فريق الخبراء التشغيليين التابع لمبادرة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي يبدأ في 26 أكتوبر/ تشرين الأول في روما. نحن نحتج بشدة".وبحسب البيان، أكدت زاخاروفا أن روسيا تعتبر الخطوة التي قامت بها روما غير ودية.وشددت زاخاروفا على أن روسيا تنأى بنفسها بشكل كامل عن أي تفاهمات واتفاقيات يمكن أن تتوصل إليها الدول المشاركة في حدث روما.وتابعت زاخاروفا: "ننطلق أيضا من حقيقة أن المسار الذي اتخذه الغرب لتسييس عمل مبادرة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، من حيث المبدأ، يشكك في شرعية جميع الأنشطة في إطار المبادرة. وفي الوقت نفسه، نشدد على استمرار التزام روسيا الاتحادية بقضية عدم الانتشار، وعلى استعداده لتقديم مساهمة كبيرة في تحقيق الأهداف ذات الصلة بالتعاون مع الشركاء المهتمين حقا بذلك".

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