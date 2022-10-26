"ناسا" و"جاكسا" تختبران المسبار القمري في ولاية أريزونا الأمريكية
عرضت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) نموذجًا أوليًا لمركبة قمرية مع مقصورات لرواد الفضاء. تخطط "ناسا" لإرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة منذ نصف قرن كجزء من مشروعها "أرتميس" (Artemis).
الخصائص الفنية للمركبة القمرية من مشروع "أرتميس"
يبلغ ارتفاع المركبة 3 م، وعرضها 5 م، وتم تجهيز المركبة القمرية بكل ما هو ضروري لإقامة مريحة للرواد، كما أنها يمكن أن تتسع لشخصين. وهي مجهزة بأماكن للنوم ومرحاض.
وفقًا لوكالة "ناسا"، ستكون المركبة القمرية قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 10 كلم/ الساعة وتشق طريقها فوق الأسطح الصخرية.
تم تقديم النموذج الأولي للمركبة القمرية للجمهور يوم الاثنين الماضي في ولاية أريزونا الأمريكية حيث يتم اختبارها الآن.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجريت تجربة وحدة تحكم لمدة ثلاثة أيام في صحراء أريزونا. وحضر التجربة رائدا الفضاء هوشيد أكيهيكو وكاناي نوريسيغ اللذان أرسلتهما وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا".
© AFP 2022 / Oiliver Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Oiliver Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Olivier Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيقف أعضاء وسائل الإعلام بجوار نموذج أولي لمركبة القمر لمهمات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، في 24 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Olivier Touron
يقف أعضاء وسائل الإعلام بجوار نموذج أولي لمركبة القمر لمهمات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، في 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Olivier Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Olivier Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Olivier Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronالجزء الداخلي من النموذج الأولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Olivier Touron
الجزء الداخلي من النموذج الأولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Olivier Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.