https://sputnikarabic.ae/20221026/ناسا-وجاكسا-تختبران-المسبار-القمري-في-ولاية-أريزونا-الأمريكية-1069490318.html

"ناسا" و"جاكسا" تختبران المسبار القمري في ولاية أريزونا الأمريكية

"ناسا" و"جاكسا" تختبران المسبار القمري في ولاية أريزونا الأمريكية

عرضت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) نموذجًا أوليًا لمركبة قمرية مع مقصورات لرواد الفضاء. تخطط "ناسا" لإرسال رواد فضاء إلى القمر لأول... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T12:03+0000

2022-10-26T12:03+0000

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ناسا

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الخصائص الفنية للمركبة القمرية من مشروع "أرتميس"يبلغ ارتفاع المركبة 3 م، وعرضها 5 م، وتم تجهيز المركبة القمرية بكل ما هو ضروري لإقامة مريحة للرواد، كما أنها يمكن أن تتسع لشخصين. وهي مجهزة بأماكن للنوم ومرحاض.وفقًا لوكالة "ناسا"، ستكون المركبة القمرية قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 10 كلم/ الساعة وتشق طريقها فوق الأسطح الصخرية.تم تقديم النموذج الأولي للمركبة القمرية للجمهور يوم الاثنين الماضي في ولاية أريزونا الأمريكية حيث يتم اختبارها الآن.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجريت تجربة وحدة تحكم لمدة ثلاثة أيام في صحراء أريزونا. وحضر التجربة رائدا الفضاء هوشيد أكيهيكو وكاناي نوريسيغ اللذان أرسلتهما وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا".

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