عربي
بوتين يؤكد أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة
https://sputnikarabic.ae/20221026/ناسا-وجاكسا-تختبران-المسبار-القمري-في-ولاية-أريزونا-الأمريكية-1069490318.html
"ناسا" و"جاكسا" تختبران المسبار القمري في ولاية أريزونا الأمريكية
"ناسا" و"جاكسا" تختبران المسبار القمري في ولاية أريزونا الأمريكية
عرضت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) نموذجًا أوليًا لمركبة قمرية مع مقصورات لرواد الفضاء. تخطط "ناسا" لإرسال رواد فضاء إلى القمر لأول... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T12:03+0000
2022-10-26T12:03+0000
صور
وسائط متعددة
ناسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069490477_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_57cc839f83f40b9e99947852a0f71b3c.jpg
الخصائص الفنية للمركبة القمرية من مشروع "أرتميس"يبلغ ارتفاع المركبة 3 م، وعرضها 5 م، وتم تجهيز المركبة القمرية بكل ما هو ضروري لإقامة مريحة للرواد، كما أنها يمكن أن تتسع لشخصين. وهي مجهزة بأماكن للنوم ومرحاض.وفقًا لوكالة "ناسا"، ستكون المركبة القمرية قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 10 كلم/ الساعة وتشق طريقها فوق الأسطح الصخرية.تم تقديم النموذج الأولي للمركبة القمرية للجمهور يوم الاثنين الماضي في ولاية أريزونا الأمريكية حيث يتم اختبارها الآن.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجريت تجربة وحدة تحكم لمدة ثلاثة أيام في صحراء أريزونا. وحضر التجربة رائدا الفضاء هوشيد أكيهيكو وكاناي نوريسيغ اللذان أرسلتهما وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069490477_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cbafb8dbe045e97eb47062b93ecc3500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, ناسا
фото, صور, وسائط متعددة, ناسا

"ناسا" و"جاكسا" تختبران المسبار القمري في ولاية أريزونا الأمريكية

12:03 GMT 26.10.2022
تابعنا عبرTelegram
عرضت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) نموذجًا أوليًا لمركبة قمرية مع مقصورات لرواد الفضاء. تخطط "ناسا" لإرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة منذ نصف قرن كجزء من مشروعها "أرتميس" (Artemis).

الخصائص الفنية للمركبة القمرية من مشروع "أرتميس"

يبلغ ارتفاع المركبة 3 م، وعرضها 5 م، وتم تجهيز المركبة القمرية بكل ما هو ضروري لإقامة مريحة للرواد، كما أنها يمكن أن تتسع لشخصين. وهي مجهزة بأماكن للنوم ومرحاض.
وفقًا لوكالة "ناسا"، ستكون المركبة القمرية قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 10 كلم/ الساعة وتشق طريقها فوق الأسطح الصخرية.
تم تقديم النموذج الأولي للمركبة القمرية للجمهور يوم الاثنين الماضي في ولاية أريزونا الأمريكية حيث يتم اختبارها الآن.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجريت تجربة وحدة تحكم لمدة ثلاثة أيام في صحراء أريزونا. وحضر التجربة رائدا الفضاء هوشيد أكيهيكو وكاناي نوريسيغ اللذان أرسلتهما وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا".
© AFP 2022 / Oiliver Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Oiliver Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Olivier Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيقف أعضاء وسائل الإعلام بجوار نموذج أولي لمركبة القمر لمهمات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، في 24 أكتوبر 2022.
يقف أعضاء وسائل الإعلام بجوار نموذج أولي لمركبة القمر لمهمات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، في 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Olivier Touron
يقف أعضاء وسائل الإعلام بجوار نموذج أولي لمركبة القمر لمهمات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، في 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Olivier Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Olivier Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Olivier Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronالجزء الداخلي من النموذج الأولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
الجزء الداخلي من النموذج الأولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Olivier Touron
الجزء الداخلي من النموذج الأولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Olivier Touronيتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Olivier Touron
يتدرب أعضاء فريق أبحاث الصحراء ودراسات التكنولوجيا (Desert RATS) التابع لوكالة ناسا على نموذج أولي لمركبة القمر لبعثات Artemis المستقبلية في Black Point Lava Flow بالقرب من Flagstaff، أريزونا، 24 أكتوبر 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:27 GMTЛюди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала