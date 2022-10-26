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https://sputnikarabic.ae/20221026/وزير-الخارجية-البيلاروسي-يقوم-بزيارة-رسمية-إلى-إيران-1069488306.html
وزير الخارجية البيلاروسي يقوم بزيارة رسمية إلى إيران
وزير الخارجية البيلاروسي يقوم بزيارة رسمية إلى إيران
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية البيلاروسية، بأن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T08:10+0000
2022-10-26T08:10+0000
العالم
بيلاروس
إيران
فلاديمير ماكي
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وقالت وزارة الخارجية على "تويتر" يوم الأربعاء، إن "الزيارة الرسمية لوزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إلى إيران قد بدأت".ووفقا للبعثة الدبلوماسية البيلاروسية في طهران، أقامت بيلاروسيا وإيران علاقات دبلوماسية في 18 مارس/ آذار 1993. وتحافظ الدول على مستوى عال من الاتصالات السياسية.يذكر أن رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو التقى بنظيره الإيراني رئيسي في عام 2021 على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، وفي عام 2022 في قمة مماثلة في سمرقند.يشار إلى أن العقبة الرئيسية أمام تطوير التعاون الاقتصادي هي العقوبات الأمريكية التي تعيق التعاون الثنائي في عدد من المجالات المهمة، على الرغم من القيود بلغ حجم التبادل التجاري بين بيلاروسيا وإيران في عام 2021 قيمة 33.28 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220912/الخارجية-الإيرانية-سيتم-تحديد-عضوية-إيران-الرسمية-في-منظمة-شنغهاي-خلال-قمة-سمرقند-1067649452.html
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العالم, بيلاروس, إيران, فلاديمير ماكي
العالم, بيلاروس, إيران, فلاديمير ماكي

وزير الخارجية البيلاروسي يقوم بزيارة رسمية إلى إيران

08:10 GMT 26.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك
وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik
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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية البيلاروسية، بأن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية.
وقالت وزارة الخارجية على "تويتر" يوم الأربعاء، إن "الزيارة الرسمية لوزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إلى إيران قد بدأت".
ووفقا للبعثة الدبلوماسية البيلاروسية في طهران، أقامت بيلاروسيا وإيران علاقات دبلوماسية في 18 مارس/ آذار 1993. وتحافظ الدول على مستوى عال من الاتصالات السياسية.
يذكر أن رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو التقى بنظيره الإيراني رئيسي في عام 2021 على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، وفي عام 2022 في قمة مماثلة في سمرقند.
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يشار إلى أن العقبة الرئيسية أمام تطوير التعاون الاقتصادي هي العقوبات الأمريكية التي تعيق التعاون الثنائي في عدد من المجالات المهمة، على الرغم من القيود بلغ حجم التبادل التجاري بين بيلاروسيا وإيران في عام 2021 قيمة 33.28 مليون دولار.
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