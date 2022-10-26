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وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الصيني الوضع في أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الصيني الوضع في أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء ناقش مع نظيره الصيني وي فنغي الوضع في أوكرانيا، عارضا مخاوف موسكو من استخدام كييف لـ"القنبلة القذرة". 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T10:13+0000
2022-10-26T10:31+0000
روسيا
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا وجاء فيه: "إنه في 26 أكتوبر / تشرين الأول أجري مفاوضات عبر تقنية الفيديو بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الصيني، الجنرال وي فنغي.وقالت الوزارة إنه تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا حيث نوقشت القضايا المشتركة والوضع في أوكرانيا وأعرب الجنرال شويغو لنظيره الصيني القلق بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام" قنبلة قذرة ".
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روسيا

وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الصيني الوضع في أوكرانيا

10:13 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 26.10.2022)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء ناقش مع نظيره الصيني وي فنغي الوضع في أوكرانيا، عارضا مخاوف موسكو من استخدام كييف لـ"القنبلة القذرة".
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا وجاء فيه: "إنه في 26 أكتوبر / تشرين الأول أجري مفاوضات عبر تقنية الفيديو بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الصيني، الجنرال وي فنغي.
وقالت الوزارة إنه تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا حيث نوقشت القضايا المشتركة والوضع في أوكرانيا وأعرب الجنرال شويغو لنظيره الصيني القلق بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام" قنبلة قذرة ".
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