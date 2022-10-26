https://sputnikarabic.ae/20221026/وزير-لبناني-يقول-إن-الضغوطات-الدولية-أخرت-انطلاق-قوافل-عودة-النازحين-السوريين-إلى-بلدهم--1069493769.html

وزير لبناني يقول إن الضغوطات الدولية أخرت انطلاق قوافل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم

وزير لبناني يقول إن الضغوطات الدولية أخرت انطلاق قوافل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم

علق وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، على انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T10:46+0000

2022-10-26T10:46+0000

2022-10-26T10:46+0000

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لبنان

أخبار سوريا اليوم

عودة النازحيين إلى سوريا

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وأضاف شرف الدين في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أنه "كان من المفترض أن تنطلق قافلة اليوم الشهر الماضي ولكن لا بأس حتى لو أتت متأخرة، والعدد ضئيل لأنه لدينا ألف شخص موضوعهم القانوني قيد المعالجة سواء في لجنة خدمة العلم أو لجنة قضايا دعاوى مدنية وجزائية"، لافتًا إلى أن "القافلة التي ستنطلق الاثنين في 31 الشهر الجاري ستكون أكبر".وأكد أن "الجانب السوري واضح وشفاف وقال أرسلوا إلينا الأسماء إلى الأمن الوطني لندقق فيها ونعالج الموضوع قبل انطلاق القافلة حتى لا يحصل تأخير، ومن الأفضل أن تكون مضمونة بعدد ألف على أن تكون مرتجلة ويتوقف قسم منهم في سوريا".وأكد أن "الهدف من إبقاء النازحين السوريين في لبنان استثمار سياسي، يريدون إجراء صفقة مع الدولة السورية بعد مدة، وأن يستفيدوا من النازح الذي هو ضحية بملف سياسي، مقايضة نسهل أمر النازحين ونعطيكم مساعدات إذا عادوا بالمقابل أعطونا نفط في الشمال، حصة بإعادة الإعمار"، مشددًا على أنها صفقة سياسية واضحة ويريدون الاستفادة منها.وأوضح شرف الدين أن "موضوع توطين النازحين السوريين في لبنان طرح في مؤتمر بروكسل وهذا الأمر الوحيد متفقين عليه أجمعين كحكومة، وهذا الموضوع مرفوض".وبحسب تقرير وزارة المهجرين حول أول قافلة عودة للنازحين السوريين إلى بلادهم، فإن العدد الإجمالي للعائلات هو 483 عائلة.وأنطلقت الدفعة الأولى من القوافل، اليوم الأربعاء، للأشخاص الذين جاءت موافقاتهم دون أن يكون لديهم أي إشكال لدى السلطات السورية، أما الدفعة الثانية من القوافل التي ستنطلق في 31 الشهر الجاري يوم الاثنين المقبل ستضم جميع من ورد على أسمائهم ملاحقة أمنية وقضائية بالإضافة إلى الأشخاص المتخلفين عن الجيش والاحتياط والأشخاص الذين بحقهم مراجعات.

https://sputnikarabic.ae/20221026/انطلاق-الدفعة-الأولى-من-قوافل-النازحين-السوريين-في-لبنان-الراغبين-بالعودة-الطوعية-إلى-سوريا-1069486370.html

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العالم العربي, لبنان, أخبار سوريا اليوم, عودة النازحيين إلى سوريا