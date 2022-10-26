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https://sputnikarabic.ae/20221026/وفد-دبلوماسي-أجنبي-يطلع-على-ما-تشهده-مدينة-نابلس-من-حصار-إسرائيلي-مستمر-منذ-16-يوما-1069514437.html
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
اطلع 17 ممثلاً وسفيراً لدول أجنبية، خلال زيارة إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، على الأوضاع في المدينة جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليها لليوم الـ 16... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T17:57+0000
2022-10-26T18:22+0000
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وزار الوفد الدبلوماسي البلدة القديمة في نابلس، واطلع على الدمار الذي خلّفته العملية العسكرية الإسرائيلية قبل يومين، وعدداً من مداخل المدينة المغلقة بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، حيث اطلع عن قرب على مدخل دير شرف المغلق، وقال محافظ نابس إبراهيم رمضان لوكالة "سبوتنيك": "نحن بحاجة الى حماية دولية في نابلس، نحن ندعو المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته لوضع حد للاستهانة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وبما يجري في نابلس".بدورها أطلعت وزارة الخارجية الفلسطينية السفراء والقناصل الأجانب، على الانتهاكات اليومية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين في المدينة، وقال المسؤول السياسي في الممثلية الروسية في فلسطين فكتور كوجمياك لـ"سبوتنيك": "جئنا اليوم لنعبر عن تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ونطلع على ما يجري على أرض الواقع من حصار وانتهاكات، وسنكون الناقل الأمين لدولنا لما رأينا في مدينة نابلس من حصار".وزار الوفد حارة الياسمينة في البلدة القديمة وأطلع على الدمار الذي لحق بها جراء قصف الجيش الإسرائيلي للمنازل والمحال التجارية، وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك "لسبوتنيك": "إنَّ الوفد يضم العدد الأكبر من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، وهذا وفد مهم يمثل أجسام دولية مهمة في العالم ونأمل أن تؤدي هذه الزيارة دوراً في نقل الرسالة إلى دولهم، بعد الاطلاع على معاناة المواطنين في نابلس".ويذكر أنَّ محافظة نابلس تتعرض لحصار شامل لليوم الـ16 عشر على التوالي، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة، وإغلاقٍ للمداخل الرئيسية.
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك

وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما

17:57 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 18:22 GMT 26.10.2022)
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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اطلع 17 ممثلاً وسفيراً لدول أجنبية، خلال زيارة إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، على الأوضاع في المدينة جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليها لليوم الـ 16 على التوالي.
وزار الوفد الدبلوماسي البلدة القديمة في نابلس، واطلع على الدمار الذي خلّفته العملية العسكرية الإسرائيلية قبل يومين، وعدداً من مداخل المدينة المغلقة بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، حيث اطلع عن قرب على مدخل دير شرف المغلق، وقال محافظ نابس إبراهيم رمضان لوكالة "سبوتنيك": "نحن بحاجة الى حماية دولية في نابلس، نحن ندعو المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته لوضع حد للاستهانة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وبما يجري في نابلس".
بدورها أطلعت وزارة الخارجية الفلسطينية السفراء والقناصل الأجانب، على الانتهاكات اليومية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين في المدينة، وقال المسؤول السياسي في الممثلية الروسية في فلسطين فكتور كوجمياك لـ"سبوتنيك": "جئنا اليوم لنعبر عن تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ونطلع على ما يجري على أرض الواقع من حصار وانتهاكات، وسنكون الناقل الأمين لدولنا لما رأينا في مدينة نابلس من حصار".
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
© Sputnik . Ajud. Jiradat

وبدوره أكد السفير المصري لدى فلسطين إيهاب سليمان في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "أنَّ هناك جهود دولية تبذل لخفض التصعيد الحالي، وهذه الزيارة وغيرها تساهم في تحقيق ذلك".

© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وزار الوفد حارة الياسمينة في البلدة القديمة وأطلع على الدمار الذي لحق بها جراء قصف الجيش الإسرائيلي للمنازل والمحال التجارية، وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك "لسبوتنيك": "إنَّ الوفد يضم العدد الأكبر من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، وهذا وفد مهم يمثل أجسام دولية مهمة في العالم ونأمل أن تؤدي هذه الزيارة دوراً في نقل الرسالة إلى دولهم، بعد الاطلاع على معاناة المواطنين في نابلس".
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
© Sputnik . Ajud. Jiradat

وأضاف "هذه الزيارة الذي تنظمها وزارة الخارجية هي جزء من حراك سياسي دبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي، بهدف فضح جرائم الاحتلال، إضافة إلى دفع المجتمع الدولي لتحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد".

© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
1/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
2/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
3/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
4/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
5/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
6/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
7/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
8/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
9/9
© Sputnik . Ajud. Jiradat
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
ويذكر أنَّ محافظة نابلس تتعرض لحصار شامل لليوم الـ16 عشر على التوالي، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة، وإغلاقٍ للمداخل الرئيسية.
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