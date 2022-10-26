https://sputnikarabic.ae/20221026/وكالة-الطاقة-الدولية-تقول-إن-العالم-يواجه-أول-أزمة-طاقة-حقيقية-1069513136.html
وكالة الطاقة الدولية تقول إن العالم يواجه أول أزمة طاقة حقيقية
وكالة الطاقة الدولية تقول إن العالم يواجه أول أزمة طاقة حقيقية
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن العالم يمر بأول أزمة طاقة عالمية حقيقية، محذرا من خطورة الوضع في العام القادم 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T17:05+0000
2022-10-26T17:05+0000
2022-10-26T17:05+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050149285_0:148:3077:1878_1920x0_80_0_0_6c6d6259926a277a92b65a2ac5ac12e0.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وقال فاتح بيرول في إفادة صحفية: "حسنا، نحن في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية. أوروبا ستجتاز هذا الشتاء ببعض الكدمات الاقتصادية والاجتماعية، لكن الشتاء القادم سيكون أكثر صعوبة".منذ عام 2021، ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بما يتماشى مع الاتجاه العالمي. بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط تسارع ارتفاع أسعار الوقود.وجاء ذلك مع استجابة الغرب بمجموعة من العقوبات الشاملة، علاوة على رفض بعض الدول غير الصديقة الدفع بالروبل، بجانب عمليات الصيانة والأعمال التخريبية التي أثرت على البنية التحتية لنقل الموارد. دفع ذلك العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى تدابير الطوارئ.أوصت عدد من الحكومات الأوروبية مواطنيها بالحد من استهلاك الغاز والكهرباء وسط مخاطر محتملة لنقص الطاقة هذا الشتاء. وتتراوح الإجراءات من الحد من التدفئة في المنازل إلى درجة حرارة معينة إلى إطفاء الإنارة في الأماكن العامة.
https://sputnikarabic.ae/20221023/شركة-شل-تتوقع-أن-تواجه-أوروبا-معاناة-طويلة-الأمد-بسبب-أزمة-الطاقة-1069378741.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050149285_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6aadb56593127c93173cf64a3858c91c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
وكالة الطاقة الدولية تقول إن العالم يواجه أول أزمة طاقة حقيقية
تابعنا عبر
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن العالم يمر بأول أزمة طاقة عالمية حقيقية، محذرا من خطورة الوضع في العام القادم
واشنطن- سبوتنيك
. وقال فاتح بيرول في إفادة صحفية: "حسنا، نحن في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية. أوروبا ستجتاز هذا الشتاء ببعض الكدمات الاقتصادية والاجتماعية، لكن الشتاء القادم سيكون أكثر صعوبة".
منذ عام 2021، ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بما يتماشى مع الاتجاه العالمي. بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط تسارع ارتفاع أسعار الوقود.
وجاء ذلك مع استجابة الغرب بمجموعة من العقوبات الشاملة، علاوة على رفض بعض الدول غير الصديقة الدفع بالروبل، بجانب عمليات الصيانة والأعمال التخريبية التي أثرت على البنية التحتية لنقل الموارد. دفع ذلك العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي
إلى اللجوء إلى تدابير الطوارئ.
أوصت عدد من الحكومات الأوروبية مواطنيها بالحد من استهلاك الغاز والكهرباء
وسط مخاطر محتملة لنقص الطاقة هذا الشتاء. وتتراوح الإجراءات من الحد من التدفئة في المنازل إلى درجة حرارة معينة إلى إطفاء الإنارة في الأماكن العامة.