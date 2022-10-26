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https://sputnikarabic.ae/20221026/وكالة-الطاقة-الدولية-تقول-إن-العالم-يواجه-أول-أزمة-طاقة-حقيقية-1069513136.html
وكالة الطاقة الدولية تقول إن العالم يواجه أول أزمة طاقة حقيقية
وكالة الطاقة الدولية تقول إن العالم يواجه أول أزمة طاقة حقيقية
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن العالم يمر بأول أزمة طاقة عالمية حقيقية، محذرا من خطورة الوضع في العام القادم 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T17:05+0000
2022-10-26T17:05+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وقال فاتح بيرول في إفادة صحفية: "حسنا، نحن في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية. أوروبا ستجتاز هذا الشتاء ببعض الكدمات الاقتصادية والاجتماعية، لكن الشتاء القادم سيكون أكثر صعوبة".منذ عام 2021، ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بما يتماشى مع الاتجاه العالمي. بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط تسارع ارتفاع أسعار الوقود.وجاء ذلك مع استجابة الغرب بمجموعة من العقوبات الشاملة، علاوة على رفض بعض الدول غير الصديقة الدفع بالروبل، بجانب عمليات الصيانة والأعمال التخريبية التي أثرت على البنية التحتية لنقل الموارد. دفع ذلك العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى تدابير الطوارئ.أوصت عدد من الحكومات الأوروبية مواطنيها بالحد من استهلاك الغاز والكهرباء وسط مخاطر محتملة لنقص الطاقة هذا الشتاء. وتتراوح الإجراءات من الحد من التدفئة في المنازل إلى درجة حرارة معينة إلى إطفاء الإنارة في الأماكن العامة.
https://sputnikarabic.ae/20221023/شركة-شل-تتوقع-أن-تواجه-أوروبا-معاناة-طويلة-الأمد-بسبب-أزمة-الطاقة-1069378741.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

وكالة الطاقة الدولية تقول إن العالم يواجه أول أزمة طاقة حقيقية

17:05 GMT 26.10.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONTفاتح بيرول المدير التنفيذي وكالة الطاقة الدولية
فاتح بيرول المدير التنفيذي وكالة الطاقة الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONT
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قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن العالم يمر بأول أزمة طاقة عالمية حقيقية، محذرا من خطورة الوضع في العام القادم
واشنطن- سبوتنيك. وقال فاتح بيرول في إفادة صحفية: "حسنا، نحن في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية. أوروبا ستجتاز هذا الشتاء ببعض الكدمات الاقتصادية والاجتماعية، لكن الشتاء القادم سيكون أكثر صعوبة".
Shell - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
شركة "شل" تتوقع أن تواجه أوروبا "معاناة طويلة الأمد" بسبب أزمة الطاقة
23 أكتوبر, 12:54 GMT
منذ عام 2021، ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بما يتماشى مع الاتجاه العالمي. بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط تسارع ارتفاع أسعار الوقود.
وجاء ذلك مع استجابة الغرب بمجموعة من العقوبات الشاملة، علاوة على رفض بعض الدول غير الصديقة الدفع بالروبل، بجانب عمليات الصيانة والأعمال التخريبية التي أثرت على البنية التحتية لنقل الموارد. دفع ذلك العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى تدابير الطوارئ.
أوصت عدد من الحكومات الأوروبية مواطنيها بالحد من استهلاك الغاز والكهرباء وسط مخاطر محتملة لنقص الطاقة هذا الشتاء. وتتراوح الإجراءات من الحد من التدفئة في المنازل إلى درجة حرارة معينة إلى إطفاء الإنارة في الأماكن العامة.
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