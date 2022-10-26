"يزعزع استقرار الشرق الأوسط والعالم".. هرتسوغ يبحث مع بايدن التهديد الإيراني
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
أكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته للعاصمة واشنطن، التهديد الإيراني.
ونشر الرئيس الإسرائيلي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الأربعاء، أكد من خلالها إنهائه اجتماعا مع جو بايدن، حيث تعهد الرئيس الأمريكي له بمواصلة العمل لترسيخ صداقة قوية بين الدولتين.
סיימתי כעת פגישה עם ידידי הנשיא @joebiden, במהלכה התחייבנו להמשיך ולפעול לביסוסה של הידידות החזקה בין מדינותינו. דנו באתגרים ובהזדמנויות העומדות בפנינו, החל באינטרסים הביטחוניים המשותפים, ובראשם אלה הנוגעים לאיום האיראני, וכלה במשבר האקלים שהסכמנו לשתף פעולה בהתמודדות עימו. pic.twitter.com/44WA3PY5uu— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 26, 2022
وذكر يتسحاق هرتسوغ أنه بحث مع الرئيس الأمريكي مجموعة من التحديات المشتركة، أهمها ما أسماه بالتهديد الإيراني، فضلا عن أزمة المناخ حيث اتفقا معا على التعاون في التعامل معها.
وشدد هرتسوغ على أن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أقوى من أي وقت مضى ويسمو فوق أي خلاف.
תודה ליועץ לביטחון לאומי של ארה״ב, @JakeSullivan46. בין ישראל לארה"ב שותפות אסטרטגית וביטחונית המבוססת על ערכים ואינטרסים משותפים. דנו בין היתר בדאגתנו המשותפת מהאיום האיראני, שמערער את היציבות במזה״ת ובעולם כולו. הודיתי לו על מחויבותה של ארה"ב לביטחון ישראל. 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/j0QGRe4itM— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 26, 2022
والتقى الرئيس الإسرائيلي مع جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، حيث شدد على أن إسرائيل والولايات المتحدة لديهما شراكة استراتيجية وأمنية قائمة على القيم والمصالح المشتركة، وبحثا العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها القلق المتزايد حيال التهديد الإيراني، حيث ادعى هرتسوغ أن هذا التهديد يزعزع استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره.
ويزور هرتسوغ واشنطن بدعوة من بايدن وهذه أول زيارة سياسية له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه كرئيس، حيث بدأ هرتسوغ زيارته للولايات المتحدة، الثلاثاء، والتقى بوزير الخارجية الأمريكي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ومسؤولين حكوميين آخرين.
ودعت بيلوسي هرتسوغ لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في موعد غير محدد للاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس إسرائيل.