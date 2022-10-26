https://sputnikarabic.ae/20221026/يزعزع-استقرار-الشرق-الأوسط-والعالم-هرتسوغ-يبحث-مع-بايدن-التهديد-الإيراني-1069522457.html

"يزعزع استقرار الشرق الأوسط والعالم".. هرتسوغ يبحث مع بايدن التهديد الإيراني

"يزعزع استقرار الشرق الأوسط والعالم".. هرتسوغ يبحث مع بايدن التهديد الإيراني

أكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته للعاصمة واشنطن، التهديد الإيراني. 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T23:43+0000

2022-10-26T23:43+0000

2022-10-26T23:43+0000

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ونشر الرئيس الإسرائيلي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الأربعاء، أكد من خلالها إنهائه اجتماعا مع جو بايدن، حيث تعهد الرئيس الأمريكي له بمواصلة العمل لترسيخ صداقة قوية بين الدولتين.وذكر يتسحاق هرتسوغ أنه بحث مع الرئيس الأمريكي مجموعة من التحديات المشتركة، أهمها ما أسماه بالتهديد الإيراني، فضلا عن أزمة المناخ حيث اتفقا معا على التعاون في التعامل معها.وشدد هرتسوغ على أن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أقوى من أي وقت مضى ويسمو فوق أي خلاف.والتقى الرئيس الإسرائيلي مع جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، حيث شدد على أن إسرائيل والولايات المتحدة لديهما شراكة استراتيجية وأمنية قائمة على القيم والمصالح المشتركة، وبحثا العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها القلق المتزايد حيال التهديد الإيراني، حيث ادعى هرتسوغ أن هذا التهديد يزعزع استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره.ويزور هرتسوغ واشنطن بدعوة من بايدن وهذه أول زيارة سياسية له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه كرئيس، حيث بدأ هرتسوغ زيارته للولايات المتحدة، الثلاثاء، والتقى بوزير الخارجية الأمريكي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ومسؤولين حكوميين آخرين.ودعت بيلوسي هرتسوغ لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في موعد غير محدد للاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس إسرائيل.

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