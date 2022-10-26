https://sputnikarabic.ae/20221026/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-دمشق-1069521827.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي صاروخي على دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي صاروخي على دمشق
تصدت الدفاعات الجوية السورية، لصواريخ إسرائيلية في الأجواء الجنوبية الغربية للعاصمة السورية دمشق، مساء الأربعاء. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T21:42+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق أن الصواريخ الاعتراضية في قواعد الدفاع الجوي المولجة حماية العاصمة دمشق، تصدت بعد منتصف الليلة لصواريخ إسرائيلية قادمة من اتجاه الجنوب الغربي.وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق أراضي الجولان السوري المحتل.وأضاف المصدر أن الصواريخ الإسرائيلية المعادية حاولت الوصول إلى بعض المواقع في محيط العاصمة السورية، دمشق، موضحا أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي نجحت في إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.وأفاد المصدر الأمني بأن الفرق الفنية السورية بدأت التدقيق في نتائج العدوان الإسرائيلي تمهيدا للإعلان عنها.وذكر مصدر عسكري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أنه "حوالي الساعة 30 : 0 من فجر اليوم 10/27/ 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".وبدوره، أعلن التلفزيون السوري الرسمي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية في سماء محيط العاصمة دمشق وريفها، معلنا في البداية سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق وريفها، قبل أن يعلن أن الدفاعات الجوية "تتصدى لصواريخ معادية" هناك.كما أكد أن الدفاعات الجوية تمكنت من "إسقاط عدد من صواريخ العدوان الإسرائيلي".
https://sputnikarabic.ae/20221025/روسيا-تدين-تجاهل-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-الهجمات-الإسرائيلية-على-أراض-سورية-1069474977.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي صاروخي على دمشق
21:42 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 22:32 GMT 26.10.2022) تابعنا عبر
تصدت الدفاعات الجوية السورية، لصواريخ إسرائيلية في الأجواء الجنوبية الغربية للعاصمة السورية دمشق، مساء الأربعاء.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق أن الصواريخ الاعتراضية في قواعد الدفاع الجوي المولجة حماية العاصمة دمشق، تصدت بعد منتصف الليلة لصواريخ إسرائيلية قادمة من اتجاه الجنوب الغربي.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق أراضي الجولان السوري المحتل.
وأضاف المصدر أن الصواريخ الإسرائيلية المعادية حاولت الوصول إلى بعض المواقع في محيط العاصمة السورية، دمشق، موضحا أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي نجحت في إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية
قبل وصولها إلى أهدافها.
وأفاد المصدر الأمني بأن الفرق الفنية السورية بدأت التدقيق في نتائج العدوان الإسرائيلي تمهيدا للإعلان عنها.
وذكر مصدر عسكري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أنه "حوالي الساعة 30 : 0 من فجر اليوم 10/27/ 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
وبدوره، أعلن التلفزيون السوري الرسمي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية في سماء محيط العاصمة دمشق
وريفها، معلنا في البداية سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق وريفها، قبل أن يعلن أن الدفاعات الجوية "تتصدى لصواريخ معادية" هناك.
كما أكد أن الدفاعات الجوية تمكنت من "إسقاط عدد من صواريخ العدوان الإسرائيلي".