https://sputnikarabic.ae/20221027/آبل-تؤكد-تغييرها-كابلات-شحن-آيفون-رضوخا-للاتحاد-الأوروبي-1069548207.html

‏"آبل" تؤكد تغييرها كابلات شحن "آيفون" رضوخا للاتحاد الأوروبي

‏"آبل" تؤكد تغييرها كابلات شحن "آيفون" رضوخا للاتحاد الأوروبي

أكدت شركة "آبل" الأمريكية وبشكل مباشر تغييرها لكابل شحن هواتفها الذكية "آيفون"، من "لايتننغ" ‏إلى "يو إس بي-سي"، وذلك تنفيذا لأوامر الاتحاد الأوروبي.‏ 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T17:33+0000

2022-10-27T17:33+0000

2022-10-27T17:33+0000

مجتمع

شركة آبل

منوعات

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وقال نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي، غريغ جوسوياك، في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأربعاء: "من الواضح أنه علينا الامتثال، ليس لدينا خيار".وتابع جوسوياك: "الأوروبيون هم من يملون التوقيت على العملاء الأوروبيين".ويفرض القانون الأوروبي على "جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية" استخدام كابل شحن "يو إس بي-سي" بحلول خريف عام 2024.ورفض غريغ جوسوياك الإجابة على سؤال من صحيفة "وورل ستريت جورنال" عما إذا كانت "آبل" ستدرج كابل الشحن الجديد مع الهواتف المباعة خارج الاتحاد الأوروبي، لكنه أوضح بشكل تام أن الشركة ليست راضية عن إجبارها قانونيا على إجراء التبديل.كما زعم أن تحويل هواتف "آيفون" من كابلات "لايتننغ" إلى "يو إس بي-سي" قد يتسبب في الكثير من النفايات الإلكترونية.وفي أوائل الشهر الجاري، وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على قانون جديد يُلزم كافة الأجهزة الالكترونية على استخدام شاحن "يو إس بي" من النوع "سي"، مع حلول نهاية عام 2024، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وتستخدم غالبية هواتف "آيفون" من شركة "آبل" شاحن "لايتننغ" الحالي، ولكنها سوف تضطر إلى تضمين الشاحن "يو إس بي- سي" إذا كانت ترغب في بيع هواتفها داخل الاتحاد الأوروبي.وفي حال تم تمرير القانون في النهاية، فمن المتوقع من الناحية النظرية، أن يكون المستهلكون قادرون على استخدام شاحن "سامسونغ" نوع "يو إس بي-سي" من أجل شحن هواتف "آيفون".يشار إلى أنه تم تجهيز حواسيب "آيباد" و"ماك بوك" الأحدث من شركة "آبل" بالفعل بمنافذ شحن "يو إس بي- سي".

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