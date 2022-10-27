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https://sputnikarabic.ae/20221027/أبرز-الطائرات-المسيرة-الإيرانية-1069534274.html
أبرز الطائرات المسيرة الإيرانية
أبرز الطائرات المسيرة الإيرانية
إيران هي واحدة من الدول التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة لصناعة الطائرات المسيرة العسكرية، من "آرش" إلى "مهاجر" و"شاهد"، تم إنتاج حوالي 40 طرازًا مختلفًا من... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

أبرز الطائرات المسيرة الإيرانية

11:23 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 11:26 GMT 27.10.2022)
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إيران هي واحدة من الدول التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة لصناعة الطائرات المسيرة العسكرية، من "آرش" إلى "مهاجر" و"شاهد"، تم إنتاج حوالي 40 طرازًا مختلفًا من الطائرات المسيرة في إيران. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" بعضًا من الطائرات المسيرة الإيرانية وخصائصها الفنية.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:37 GMT
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