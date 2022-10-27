https://sputnikarabic.ae/20221027/أبرز-الطائرات-المسيرة-الإيرانية-1069534274.html
أبرز الطائرات المسيرة الإيرانية
أبرز الطائرات المسيرة الإيرانية
إيران هي واحدة من الدول التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة لصناعة الطائرات المسيرة العسكرية، من "آرش" إلى "مهاجر" و"شاهد"، تم إنتاج حوالي 40 طرازًا مختلفًا من... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T11:23+0000
2022-10-27T11:23+0000
2022-10-27T11:26+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1069534107_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82a2cf1846a7c6014a49c817df5a4157.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1069534107_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d5c28790a78506589f4bc75546b6b65d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
أبرز الطائرات المسيرة الإيرانية
11:23 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 11:26 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
إيران هي واحدة من الدول التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة لصناعة الطائرات المسيرة العسكرية، من "آرش" إلى "مهاجر" و"شاهد"، تم إنتاج حوالي 40 طرازًا مختلفًا من الطائرات المسيرة في إيران. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" بعضًا من الطائرات المسيرة الإيرانية وخصائصها الفنية.