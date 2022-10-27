https://sputnikarabic.ae/20221027/أكار-يقول-إن-التعاون-بين-تركيا-وإسرائيل-سيقود-لتطورات-مهمة-1069546062.html
أكار يقول إن التعاون بين تركيا وإسرائيل سيقود لتطورات مهمة
أكار يقول إن التعاون بين تركيا وإسرائيل سيقود لتطورات مهمة
اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن زيارة نظيره الإسرائيلي بيني غانتس لأنقرة ستعزز التعاون بين البلدين. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T16:10+0000
2022-10-27T16:10+0000
2022-10-27T16:10+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أكار إن زيارة غانتس سوف تعزز التعاون والحوار الثنائي بين البلدين وتسهل حل بعض القضايا العالقة، لاسيما القضية الفلسطينية.وذكر الوزير التركي أن بلاده وإسرائيل لاعبان مهمان بالمنطقة، مشددا على أن وجود روابط مهمة وقيم مشتركة بين الجانبين "على الصعيدين التاريخي والثقافي".ورأى أن تطوير العلاقات والتعاون بين أنقرة وتل أبيب خاصة في مجالات الدفاع والأمن والطاقة، سيؤدي لتطورات مهمة في السلام والاستقرار الإقليميين.وأشار أكار إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نظيره الإسرائيلي، موضحا أنها تضمنت تبادل المعلومات ووجهات النظر لتعزيز الأمن والاستقرار.ولفت أكار إلى أن غانتس هو أول وزير دفاع إسرائيلي يزور تركيا بعد فترة انقطاع طويلة.شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا تحسنا ملحوظا، بعد سنوات عديدة شهدت أزمة حادة في العلاقات بين البلدين، ومن بين أمور أخرى، قام رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد بزيارة تركيا في الأشهر الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221027/للدلالة-على-قوة-العلاقات-غانتس-يلتقي-أردوغان-وخلوصي-أكار-1069523704.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
أكار يقول إن التعاون بين تركيا وإسرائيل سيقود لتطورات مهمة
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اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن زيارة نظيره الإسرائيلي بيني غانتس لأنقرة ستعزز التعاون بين البلدين.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال أكار إن زيارة غانتس سوف تعزز التعاون والحوار الثنائي بين البلدين وتسهل حل بعض القضايا العالقة، لاسيما القضية الفلسطينية.
وذكر الوزير التركي أن بلاده وإسرائيل لاعبان مهمان بالمنطقة، مشددا على أن وجود روابط مهمة وقيم مشتركة بين الجانبين "على الصعيدين التاريخي والثقافي".
ورأى أن تطوير العلاقات والتعاون بين أنقرة وتل أبيب خاصة في مجالات الدفاع والأمن والطاقة، سيؤدي لتطورات مهمة في السلام والاستقرار الإقليميين.
وأشار أكار إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نظيره الإسرائيلي، موضحا أنها تضمنت تبادل المعلومات ووجهات النظر لتعزيز الأمن والاستقرار.
ولفت أكار إلى أن غانتس هو أول وزير دفاع إسرائيلي يزور تركيا بعد فترة انقطاع طويلة.
شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا تحسنا ملحوظا، بعد سنوات عديدة شهدت أزمة حادة في العلاقات بين البلدين، ومن بين أمور أخرى، قام رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ
ورئيس الوزراء يائير لابيد بزيارة تركيا في الأشهر الأخيرة.