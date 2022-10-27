https://sputnikarabic.ae/20221027/ألماز-أنتي-تخطط-لإنتاج-أول-ألف-طائرة-مسيرة-بحلول-نهاية-العام-1069528183.html
"ألماز أنتي" تخطط لإنتاج أول ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية العام
"ألماز أنتي" تخطط لإنتاج أول ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية العام
بدأت شركة "ألماز أنتي" الإنتاج التسلسلي للطائرات الرباعية - بحلول نهاية العام، سيتم إنتاج حوالي 1000 طائرة مسيرة بسعر "أقل بكثير من نظائرها الأجنبية"، حسبما... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T08:22+0000
2022-10-27T08:22+0000
2022-10-27T08:22+0000
ألماز أنتي
روسيا
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وقالت: "بدأ الإنتاج التسلسلي للطائرات المسيرة متعددة الوظائف للسوق المدني في سانت بطرسبرغ في موقع المركز الإقليمي الشمالي الغربي التابع لشركة "ألماز أنتي". سيتم تجميع أول 400 منتج في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبحلول نهاية العام الجاري، من المقرر إنتاج نحو ألف طائرة مسيرة".وفقًا للخدمة الصحفية، يتم تصنيع الطائرات المسيرة وفقًا لمخطط "كوادكوبتر"، وكان المشروع قائمًا على أكثر الوظائف شيوعًا وملاءمة حتى للمستخدم المبتدئ. تم تطوير المشروع كجزء من برنامج لتنويع الإنتاج في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.من المقرر إطلاق مبيعات الطائرات المسيرة قبل نهاية العام، والتكلفة الأولية للمجموعة الكاملة "أقل بكثير من نظائرها الأجنبية في السوق".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ألماز أنتي, روسيا
"ألماز أنتي" تخطط لإنتاج أول ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية العام
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بدأت شركة "ألماز أنتي" الإنتاج التسلسلي للطائرات الرباعية - بحلول نهاية العام، سيتم إنتاج حوالي 1000 طائرة مسيرة بسعر "أقل بكثير من نظائرها الأجنبية"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للشركة.
وقالت: "بدأ الإنتاج التسلسلي للطائرات المسيرة متعددة الوظائف للسوق المدني في سانت بطرسبرغ في موقع المركز الإقليمي الشمالي الغربي التابع لشركة "ألماز أنتي". سيتم تجميع أول 400 منتج في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبحلول نهاية العام الجاري، من المقرر إنتاج نحو ألف طائرة مسيرة".
وفقًا للخدمة الصحفية، يتم تصنيع الطائرات المسيرة وفقًا لمخطط "كوادكوبتر"، وكان المشروع قائمًا على أكثر الوظائف شيوعًا وملاءمة حتى للمستخدم المبتدئ. تم تطوير المشروع كجزء من برنامج لتنويع الإنتاج في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.
من المقرر إطلاق مبيعات الطائرات المسيرة قبل نهاية العام، والتكلفة الأولية للمجموعة الكاملة "أقل بكثير من نظائرها الأجنبية في السوق".