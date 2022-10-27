https://sputnikarabic.ae/20221027/إعلام-محلي-الحكومة-الكويتية-بصدد-الانتهاء-من-مشروع-قانون-يضمن-عدالة-الرواتب-1069530521.html
إعلام محلي: الحكومة الكويتية بصدد الانتهاء من مشروع قانون يضمن "عدالة الرواتب"
إعلام محلي: الحكومة الكويتية بصدد الانتهاء من مشروع قانون يضمن "عدالة الرواتب"
قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية بصدد الانتهاء من مشروع قانون يضمن عدالة الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T09:27+0000
2022-10-27T09:27+0000
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الكويت
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ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية أكدت أن مجلس الوزراء الكويتي سوف يحيل قريبا إلى مجلس الأمة مشروع قانون يستهدف "تعديل سلم الرواتب"، وذلك من أجل "تحقيق العدالة وإنهاء الفجوات الواسعة في الرواتب".وأوضحت المصادر أن "المشروع المرتقب يستهدف وضع معالجة شاملة في هذا الخصوص بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى الموازنة بين رفاهية المواطن والخطط الإصلاحية الاقتصادية".ولفتت إلى أن الحكومة الكويتية سوف تطالب مجلس الأمة بـ "تسريع إقرار المشروع بعد تقديمه".طالع أيضا: الكويت... اقتراح برلماني لزيادة رواتب العاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية
https://sputnikarabic.ae/20200603/سلاح-ذو-حدين-قانون-تخفيض-الرواتب-هل-يعوض-الخسائر-المالية-في-الكويت-1045612005.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
إعلام محلي: الحكومة الكويتية بصدد الانتهاء من مشروع قانون يضمن "عدالة الرواتب"
09:27 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية بصدد الانتهاء من مشروع قانون يضمن عدالة الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ووفقا لما نقلته
جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية أكدت أن مجلس الوزراء الكويتي سوف يحيل قريبا إلى مجلس الأمة مشروع قانون يستهدف "تعديل سلم الرواتب"، وذلك من أجل "تحقيق العدالة وإنهاء الفجوات الواسعة في الرواتب".
وأوضحت المصادر
أن "المشروع المرتقب يستهدف وضع معالجة شاملة في هذا الخصوص بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى الموازنة بين رفاهية المواطن والخطط الإصلاحية الاقتصادية".
ولفتت إلى أن الحكومة الكويتية سوف تطالب مجلس
الأمة بـ "تسريع إقرار المشروع بعد تقديمه".