https://sputnikarabic.ae/20221027/استراتيجية-الدفاع-الأمريكية-تحذر-من-تعاون-روسيا-والصين-حال-نشوب-نزاع-مع-أي-منهما-1069547311.html
استراتيجية الدفاع الأمريكية تحذر من تعاون روسيا والصين حال نشوب نزاع مع أي منهما
استراتيجية الدفاع الأمريكية تحذر من تعاون روسيا والصين حال نشوب نزاع مع أي منهما
لاحظت استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة أن العلاقات بين روسيا والصين تتعزز ويتسع نطاقها، ونبهت إلى أن أي من الدولتين قد تخلق مشكلات حال نشوب نزاع بين... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T16:50+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وثيقة استراتيجية الدفاع الأمريكية أن "العلاقة بين الصين وروسيا مستمرة في الاتساع".ووفقا للوثيقة، "يمكن لأي منهما أن تعمل على خلق معضلات عالمية للقوة المشتركة [التابعة لحلف الناتو] في حالة انشغال الولايات المتحدة في أزمة أو نزاع مع الأخرى".يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الصين ستدعم روسيا في تعزيز مكانتها كقوة كبرى على الساحة الدولية.وقال وانغ يي إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أظهر مستوى عال من الثقة المتبادلة والدعم المتبادل الثابت لروسيا والصين".وأضاف "ستدعم الصين بقوة الجانب الروسي حتى يتمكن الشعب الروسي بقيادة الرئيس بوتين من التغلب على الصعوبات ويزيل كل العقبات ويحقق أهدافه".وأشار الوزير الصيني إلى أن بكين ستدعم موسكو في "تعزيز مكانتها كقوة رئيسية على الساحة الدولية".وتابع "الصين وروسيا لديهما الحق القانوني في تحقيق تنميتهما ...، وهذا يتماشى تماما مع اتجاهات التنمية الحديثة".وأكد وانغ يي أن "الصين مستعدة لتعميق الاتصالات مع روسيا على جميع المستويات، والارتقاء بالعلاقات والتعاون بينهما في جميع المجالات إلى مستوى أعلى، من أجل تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما، وضمان مزيد من الاستقرار في عالم مضطرب".من جانبه، قال لافروف لنظيره الصيني، إن روسيا مستعدة لتعزيز الاتصالات مع الصين على جميع المستويات، وتعميق التعاون، وضمان الاستقرار بشكل مشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221027/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-دعم-بلاده-لروسيا-في-تعزيز-مكانتها-كقوة-عالمية-كبرى-1069544143.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
استراتيجية الدفاع الأمريكية تحذر من تعاون روسيا والصين حال نشوب نزاع مع أي منهما
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لاحظت استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة أن العلاقات بين روسيا والصين تتعزز ويتسع نطاقها، ونبهت إلى أن أي من الدولتين قد تخلق مشكلات حال نشوب نزاع بين الولايات المتحدة وأي منهما.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت وثيقة استراتيجية الدفاع الأمريكية أن "العلاقة بين الصين وروسيا مستمرة في الاتساع".
ووفقا للوثيقة، "يمكن لأي منهما أن تعمل على خلق معضلات عالمية للقوة المشتركة [التابعة لحلف الناتو] في حالة انشغال الولايات المتحدة في أزمة أو نزاع مع الأخرى".
يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الصين ستدعم روسيا في تعزيز مكانتها كقوة كبرى على الساحة الدولية.
وقال
وانغ يي إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أظهر مستوى عال من الثقة المتبادلة والدعم المتبادل الثابت لروسيا والصين".
وأضاف "ستدعم الصين بقوة الجانب الروسي حتى يتمكن الشعب الروسي بقيادة الرئيس بوتين من التغلب على الصعوبات ويزيل كل العقبات ويحقق أهدافه".
وأشار الوزير الصيني إلى أن بكين ستدعم موسكو في "تعزيز مكانتها كقوة رئيسية على الساحة الدولية".
وتابع "الصين وروسيا لديهما الحق القانوني في تحقيق تنميتهما ...، وهذا يتماشى تماما مع اتجاهات التنمية الحديثة".
ولفت إلى أن "أي محاولة لمنع موسكو وبكين من المضي قدما لن تنجح".
وأكد وانغ يي أن "الصين مستعدة لتعميق الاتصالات مع روسيا على جميع المستويات، والارتقاء بالعلاقات والتعاون بينهما في جميع المجالات إلى مستوى أعلى، من أجل تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما، وضمان مزيد من الاستقرار في عالم مضطرب".
من جانبه، قال لافروف
لنظيره الصيني، إن روسيا مستعدة لتعزيز الاتصالات مع الصين على جميع المستويات، وتعميق التعاون، وضمان الاستقرار بشكل مشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحول العالم.