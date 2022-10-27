https://sputnikarabic.ae/20221027/الأمم-المتحدة-ترفض-توضيح-صلاحياتها-للتحقيق-في-مزاعم-تزويد-إيران-لروسيا-بمسيرات-1069548946.html

الأمم المتحدة ترفض توضيح صلاحياتها للتحقيق في مزاعم تزويد إيران لروسيا بمسيرات

الأمم المتحدة ترفض توضيح صلاحياتها للتحقيق في مزاعم تزويد إيران لروسيا بمسيرات

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الخميس، إن المنظمة ليس لديها أي شيء إضافي لتقوله بشأن التفويض القانوني للأمانة العامة غير ما قاله ممثل الإدارة... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T18:07+0000

2022-10-27T18:07+0000

2022-10-27T18:07+0000

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الأمم المتحدة- سبوتنيك. سعى سواريس إلى شرح الموقف الرسمي للأمم المتحدة بشأن ما إذا كانت الأمانة العامة لديها تفويض قانوني للتحقيق في استخدام روسيا المزعوم لطائرات إيرانية بدون طيار في أوكرانيا بناء على طلب الدول الغربية. ومع ذلك، لم يرد سواريس مباشرة على السؤال، قائلا إنه لا يريد الانخراط في الفرضيات.وقال حق خلال إفادة صحفية: "ليس لدي أي شيء آخر لأقوله غير ما قاله المستشار القانوني أمس، أعتقد أن هذا يظل موقفنا الرسمي بشأن هذه القضية". ومع ذلك، أضاف أن الأمم المتحدة تواصل "توجيهها من قبل الدول الأعضاء".يوم الأربعاء، اجتمع مجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا لتوضيح الأساس القانوني لميثاق الأمم المتحدة. ثم بعث السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا برسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال فيها إن روسيا ستمضي قدما على أساس التفاهم بأن الأمانة العامة لن تشارك في أي عمل.في الأسبوع الماضي، طلب الأعضاء البارزون في ما يسمى بالغرب الجماعي من الأمانة العامة إجراء تحقيق حول مزاعم تزويد إيران لروسيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ونفى نيبينزيا المزاعم في رسالة وجهها إلى غوتيريش وانتقد الأمانة العامة لانحيازها للغرب دون أن يكون لها تفويض قانوني لإجراء تحقيق بناء على طلب الدول الغربية.

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