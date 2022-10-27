https://sputnikarabic.ae/20221027/الاقتصاد-الأمريكي-يسجل-نموا-للمرة-الأولى-هذا-العام-1069545313.html

الاقتصاد الأمريكي يسجل نموا للمرة الأولى هذا العام

الاقتصاد الأمريكي يسجل نموا للمرة الأولى هذا العام

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي انتعش في الربع الثالث، ليسجل نموا للمرة الأولى هذا العام، في الوقت الذي تكافح فيه الإدارة لإبقاء التوسع... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T15:52+0000

2022-10-27T15:52+0000

2022-10-27T15:52+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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اشتدت المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم، بعدما سجل ربعين متتالين من النمو السالب (الانكماش)، والذي يُنظر إليه عموما على أنه إشارة قوية على حدوث الركود.لكن بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أظهرت اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.6% خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول.علق الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بأن "الانتعاش الاقتصادي مستمر في التقدم". لكنه أضاف أن المسؤولين بحاجة إلى "إحراز مزيد من التقدم" في خفض التكاليف الباهظة للأسر الأمريكية.كان أداء الناتج المحلي الإجمالي الأفضل من المتوقع مدعوما بالتجارة القوية، حتى مع انخفاض الاستثمار في الإسكان وتراجع الإنفاق الاستهلاكي على السلع مما ألقى بظلاله على النمو مع ارتفاع الأسعار.وحافظت الإمدادات والمواد الصناعية، لا سيما النفط والمنتجات، على قوة الصادرات. وأظهرت البيانات أنه بالنسبة الإنفاق الاستهلاكي، فإن الزيادة في الخدمات "قابلها جزئيا" انخفاض في منتجات مثل السيارات وقطع الغيار، إلى جانب المواد الغذائية والمشروبات.

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية