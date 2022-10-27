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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221027/البحرية-السويدية-تؤكد-وجود-سفينة-تحمل-علما-روسيا-قرب-الجزء-المخرب-من-التيار-الشمالي----1069538149.html
البحرية السويدية تؤكد وجود سفينة تحمل علما روسيا قرب الجزء المخرب من "التيار الشمالي"
البحرية السويدية تؤكد وجود سفينة تحمل علما روسيا قرب الجزء المخرب من "التيار الشمالي"
أكد المتحدث باسم البحرية السويدية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" وجود سفينة مدنية ترفع العلم الروسي في المنطقة الأمنية التي وقعت فيها عملية تخريب خطوط أنابيب... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T13:36+0000
2022-10-27T13:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال جيمي آدامسون، رئيس قسم الاتصالات في البحرية السويدية، ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام: "السفينة المدنية نيفيت التي تحمل العلم الروسي مستأجرة من قبل الشركة المالكة لشركة نورد ستريم 1".وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق إنه لا يعرف شيئًا عن السفينة التي ترفع العلم الروسي، والتي يُزعم أنها وصلت إلى منطقة التخريب التي تعرض لها "التيار الشمالي".ووقعت الهجمات التي استهدفت خطي "التيار الشمالي"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، وقالت السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك، إنها لا تستبعد أن يكون ما حدث تخريب متعمد.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية، تتعلق بعمل إرهابي دولي، عقب الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز.يشار إلى أن ثلاثة خطوط من منظومة "التيار الشمالي"، الواقعة في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد، تضررت جراء الاستهداف التخريبي، وبقي خط واحد فقط (الفرع الثاني لخط التيار الشمالي 2) من دون أضرار.
https://sputnikarabic.ae/20221027/الحكومة-الألمانية-تتحدث-عن-إمكانية-تضرر-خطي-التيار-الشمالي-2--1069530641.html
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العالم
العالم

البحرية السويدية تؤكد وجود سفينة تحمل علما روسيا قرب الجزء المخرب من "التيار الشمالي"

13:36 GMT 27.10.2022
© Sputnik . Nord Stream 2/Thomas Eugster / الانتقال إلى بنك الصورتركيب أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 في خليج فنلندا
تركيب أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 في خليج فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . Nord Stream 2/Thomas Eugster
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أكد المتحدث باسم البحرية السويدية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" وجود سفينة مدنية ترفع العلم الروسي في المنطقة الأمنية التي وقعت فيها عملية تخريب خطوط أنابيب "التيار الشمالي".
وقال جيمي آدامسون، رئيس قسم الاتصالات في البحرية السويدية، ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام: "السفينة المدنية نيفيت التي تحمل العلم الروسي مستأجرة من قبل الشركة المالكة لشركة نورد ستريم 1".

وتأتي هذه التصريحات، تعليقا على أنباء سابقة ذكرت وسائل الإعلام السويدية أن سفينة ترفع العلم الروسي، حسبما زُعم، وصلت إلى المنطقة الاقتصادية بالسويد، حيث تضررت خطوط غاز "التيار الشمالي".

تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الحكومة الألمانية تتحدث عن إمكانية تضرر خطي "التيار الشمالي 2"
09:31 GMT
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق إنه لا يعرف شيئًا عن السفينة التي ترفع العلم الروسي، والتي يُزعم أنها وصلت إلى منطقة التخريب التي تعرض لها "التيار الشمالي".

أكد رئيس محطة "بولكوفو" الروسية لرصد الزلازل فلاديمير كرومبان، في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك" أن الأحداث الزلزالية المسجلة في خليج فنلندا بالقرب من بريمورسك وفيبورغ الروسيتين اللتان تقعان تقريبا في منطقة "التيار الشمالي"، والتي تم تسجيلها سابقا من قبل المعهد الفنلندي لرصد الزلازل، ليست تكتونية، وقد تكون مرتبطة بالنشاط البشري.

ووقعت الهجمات التي استهدفت خطي "التيار الشمالي"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، وقالت السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك، إنها لا تستبعد أن يكون ما حدث تخريب متعمد.
وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية، تتعلق بعمل إرهابي دولي، عقب الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز.
يشار إلى أن ثلاثة خطوط من منظومة "التيار الشمالي"، الواقعة في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد، تضررت جراء الاستهداف التخريبي، وبقي خط واحد فقط (الفرع الثاني لخط التيار الشمالي 2) من دون أضرار.
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