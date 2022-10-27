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https://sputnikarabic.ae/20221027/البيت-الأبيض-يعلن-دعمه-لحق-الإيرانيين-في-الاحتجاج-1069550783.html
البيت الأبيض يعلن دعمه لحق الإيرانيين في "الاحتجاج"
البيت الأبيض يعلن دعمه لحق الإيرانيين في "الاحتجاج"
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تدعم حق الإيرانيين في الاحتجاج. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T19:26+0000
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إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيربي للصحفيين اليوم الخميس: "نحن نؤيد الحق في الاحتجاج السلمي ونعارض أي جهود حكومية لقمع هذا الاحتجاج بالعنف".وردا على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض يدعم مطالب المحتجين بتغيير السلطة في الجمهورية الإسلامية قال كيربي إن "الشعب الإيراني يجب أن يقرر مستقبله".وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول أن هناك "دعما أمريكيا قويا للمتظاهرين الإيرانيين حتى مع مطالبة العديد منهم بتغيير النظام في بلادهم".وقال مالي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "تشكيل الحكومة في إيران متروك للإيرانيين"، مؤكدا أن "السياسة الأمريكية تجاه إيران ليست سياسة تغيير النظام بتحريض من واشنطن".وأضاف: "موقفنا واضح للغاية، وهو أننا ندعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والرجال الإيرانيين العاديين وهذه هي سياستنا"، متابعا: "نحن إلى جانب تلك الحقوق الأساسية واحترامها".
https://sputnikarabic.ae/20221014/عبد-اللهيان-وبوريل-يبحثان-الملف-النووي-وأزمة-مهسا-أميني-1069045889.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يعلن دعمه لحق الإيرانيين في "الاحتجاج"

19:26 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تدعم حق الإيرانيين في الاحتجاج.
وقال كيربي للصحفيين اليوم الخميس: "نحن نؤيد الحق في الاحتجاج السلمي ونعارض أي جهود حكومية لقمع هذا الاحتجاج بالعنف".
وردا على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض يدعم مطالب المحتجين بتغيير السلطة في الجمهورية الإسلامية قال كيربي إن "الشعب الإيراني يجب أن يقرر مستقبله".
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول أن هناك "دعما أمريكيا قويا للمتظاهرين الإيرانيين حتى مع مطالبة العديد منهم بتغيير النظام في بلادهم".
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14 أكتوبر, 21:42 GMT
وقال مالي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "تشكيل الحكومة في إيران متروك للإيرانيين"، مؤكدا أن "السياسة الأمريكية تجاه إيران ليست سياسة تغيير النظام بتحريض من واشنطن".
وأضاف: "موقفنا واضح للغاية، وهو أننا ندعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والرجال الإيرانيين العاديين وهذه هي سياستنا"، متابعا: "نحن إلى جانب تلك الحقوق الأساسية واحترامها".
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