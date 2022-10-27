https://sputnikarabic.ae/20221027/البيت-الأبيض-يعلن-دعمه-لحق-الإيرانيين-في-الاحتجاج-1069550783.html
البيت الأبيض يعلن دعمه لحق الإيرانيين في "الاحتجاج"
البيت الأبيض يعلن دعمه لحق الإيرانيين في "الاحتجاج"
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تدعم حق الإيرانيين في الاحتجاج. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T19:26+0000
2022-10-27T19:26+0000
2022-10-27T19:26+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102129/24/1021292469_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_7ea4e858e58d2729408acaafb0523fd5.jpg
وقال كيربي للصحفيين اليوم الخميس: "نحن نؤيد الحق في الاحتجاج السلمي ونعارض أي جهود حكومية لقمع هذا الاحتجاج بالعنف".وردا على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض يدعم مطالب المحتجين بتغيير السلطة في الجمهورية الإسلامية قال كيربي إن "الشعب الإيراني يجب أن يقرر مستقبله".وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول أن هناك "دعما أمريكيا قويا للمتظاهرين الإيرانيين حتى مع مطالبة العديد منهم بتغيير النظام في بلادهم".وقال مالي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "تشكيل الحكومة في إيران متروك للإيرانيين"، مؤكدا أن "السياسة الأمريكية تجاه إيران ليست سياسة تغيير النظام بتحريض من واشنطن".وأضاف: "موقفنا واضح للغاية، وهو أننا ندعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والرجال الإيرانيين العاديين وهذه هي سياستنا"، متابعا: "نحن إلى جانب تلك الحقوق الأساسية واحترامها".
https://sputnikarabic.ae/20221014/عبد-اللهيان-وبوريل-يبحثان-الملف-النووي-وأزمة-مهسا-أميني-1069045889.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102129/24/1021292469_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_7fb0752b1005bb46e39e346c2b65401c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يعلن دعمه لحق الإيرانيين في "الاحتجاج"
تابعنا عبر
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تدعم حق الإيرانيين في الاحتجاج.
وقال كيربي للصحفيين اليوم الخميس: "نحن نؤيد الحق في الاحتجاج السلمي ونعارض أي جهود حكومية لقمع هذا الاحتجاج بالعنف".
وردا على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض يدعم مطالب المحتجين بتغيير السلطة في الجمهورية الإسلامية قال كيربي إن "الشعب الإيراني يجب أن يقرر مستقبله".
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول أن هناك "دعما أمريكيا قويا للمتظاهرين الإيرانيين حتى مع مطالبة العديد منهم بتغيير النظام في بلادهم".
وقال مالي
، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "تشكيل الحكومة في إيران متروك للإيرانيين"، مؤكدا أن "السياسة الأمريكية تجاه إيران ليست سياسة تغيير النظام بتحريض من واشنطن".
وأضاف: "موقفنا واضح للغاية، وهو أننا ندعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والرجال الإيرانيين العاديين وهذه هي سياستنا"، متابعا: "نحن إلى جانب تلك الحقوق الأساسية واحترامها".