عربي
https://sputnikarabic.ae/20221027/الجزائر-اقتراح-برلماني-جديد-يخص-استيراد-السيارات-المستعملة-1069533152.html
الجزائر... اقتراح برلماني جديد يخص استيراد السيارات المستعملة
الجزائر... اقتراح برلماني جديد يخص استيراد السيارات المستعملة
قالت تقارير إعلامية محلية إن أعضاء في المجلس الشعبي الوطني، قدموا اقتراحات تتعلق باستيراد السيارات المستعملة. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T10:48+0000
2022-10-27T10:51+0000
الجزائر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg
ووفقا لموقع "النهار" الجزائري، فإن أعضاء في البرلمان اقترحوا رفع عدد سنوات السيرات المستعملة التي يسري عليها إجراءات الاستيراد إلى أقل من 5 سنوات، بدلا مما هي عليه الآن (أقل من 3 سنوات).وتضمن اقتراح النواب أيضا أن يتم "تحديد الاستفادة من هذه السيارات بمرة واحدة كل خمس سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية".وتضمن اقتراح النواب أيضا "توسيع دائرة الاستفادة من المركبات المحجوزة لدى مصالح الجمارك لتشمل مختلف الإدارات، والمصالح العمومية خصوصا في الولايات الجنوبية التي تعرف نقصا"، حسب تعبيرهم.طالع أيضا: مسؤول جزائري: استئناف استيراد السيارات قريبا... وتحرك جديد نحو التصنيع المحلي
https://sputnikarabic.ae/20221009/الجزائر-تفتح-الباب-لاستيراد-السيارات-بعد-توقف-4-سنوات-1068810874.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101347/48/1013474853_0:497:1409:1553_1920x0_80_0_0_045e6ae61f2cdea97e63502ca5f499c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

الجزائر... اقتراح برلماني جديد يخص استيراد السيارات المستعملة

10:48 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 27.10.2022)
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . perventsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت تقارير إعلامية محلية إن أعضاء في المجلس الشعبي الوطني، قدموا اقتراحات تتعلق باستيراد السيارات المستعملة.
ووفقا لموقع "النهار" الجزائري، فإن أعضاء في البرلمان اقترحوا رفع عدد سنوات السيرات المستعملة التي يسري عليها إجراءات الاستيراد إلى أقل من 5 سنوات، بدلا مما هي عليه الآن (أقل من 3 سنوات).
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
الجزائر تفتح الباب لاستيراد السيارات بعد توقف 4 سنوات
9 أكتوبر, 21:29 GMT
وتضمن اقتراح النواب أيضا أن يتم "تحديد الاستفادة من هذه السيارات بمرة واحدة كل خمس سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية".

وطالب النواب أيضا بوضع أطر جديدة لـ "استيراد السيارات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة"، لافتين إلى ضرورة "إعفاء آلات العتاد الفلاحي من الرسوم الجمركية إلى غاية تحقيق الاكتفاء".

وتضمن اقتراح النواب أيضا "توسيع دائرة الاستفادة من المركبات المحجوزة لدى مصالح الجمارك لتشمل مختلف الإدارات، والمصالح العمومية خصوصا في الولايات الجنوبية التي تعرف نقصا"، حسب تعبيرهم.
طالع أيضا: مسؤول جزائري: استئناف استيراد السيارات قريبا... وتحرك جديد نحو التصنيع المحلي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала