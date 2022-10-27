https://sputnikarabic.ae/20221027/الجزائر-اقتراح-برلماني-جديد-يخص-استيراد-السيارات-المستعملة-1069533152.html
الجزائر... اقتراح برلماني جديد يخص استيراد السيارات المستعملة
الجزائر... اقتراح برلماني جديد يخص استيراد السيارات المستعملة
قالت تقارير إعلامية محلية إن أعضاء في المجلس الشعبي الوطني، قدموا اقتراحات تتعلق باستيراد السيارات المستعملة. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T10:48+0000
2022-10-27T10:48+0000
2022-10-27T10:51+0000
الجزائر
العالم العربي
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ووفقا لموقع "النهار" الجزائري، فإن أعضاء في البرلمان اقترحوا رفع عدد سنوات السيرات المستعملة التي يسري عليها إجراءات الاستيراد إلى أقل من 5 سنوات، بدلا مما هي عليه الآن (أقل من 3 سنوات).وتضمن اقتراح النواب أيضا أن يتم "تحديد الاستفادة من هذه السيارات بمرة واحدة كل خمس سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية".وتضمن اقتراح النواب أيضا "توسيع دائرة الاستفادة من المركبات المحجوزة لدى مصالح الجمارك لتشمل مختلف الإدارات، والمصالح العمومية خصوصا في الولايات الجنوبية التي تعرف نقصا"، حسب تعبيرهم.طالع أيضا: مسؤول جزائري: استئناف استيراد السيارات قريبا... وتحرك جديد نحو التصنيع المحلي
https://sputnikarabic.ae/20221009/الجزائر-تفتح-الباب-لاستيراد-السيارات-بعد-توقف-4-سنوات-1068810874.html
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر... اقتراح برلماني جديد يخص استيراد السيارات المستعملة
10:48 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية محلية إن أعضاء في المجلس الشعبي الوطني، قدموا اقتراحات تتعلق باستيراد السيارات المستعملة.
ووفقا لموقع
"النهار" الجزائري، فإن أعضاء في البرلمان اقترحوا رفع عدد سنوات السيرات المستعملة التي يسري عليها إجراءات الاستيراد إلى أقل من 5 سنوات، بدلا مما هي عليه الآن (أقل من 3 سنوات).
وتضمن اقتراح النواب أيضا أن يتم "تحديد الاستفادة من هذه السيارات
بمرة واحدة كل خمس سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية".
وطالب النواب أيضا بوضع أطر جديدة لـ "استيراد السيارات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة"، لافتين إلى ضرورة "إعفاء آلات العتاد الفلاحي من الرسوم الجمركية إلى غاية تحقيق الاكتفاء".
وتضمن اقتراح النواب أيضا "توسيع دائرة الاستفادة من المركبات المحجوزة لدى مصالح الجمارك لتشمل مختلف الإدارات
، والمصالح العمومية خصوصا في الولايات الجنوبية التي تعرف نقصا"، حسب تعبيرهم.