https://sputnikarabic.ae/20221027/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-أحد-عناصره-خلال-إطلاق-نار-من-قبل-مثيري-الشغب-في-همدان-1069526640.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره خلال إطلاق نار من قبل مثيري الشغب في همدان

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره خلال إطلاق نار من قبل مثيري الشغب في همدان

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل أحد عناصر الحرس الثوري، برصاص مثيري الشغب في مدينة ملاير، غربي البلاد. 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T07:57+0000

2022-10-27T07:57+0000

2022-10-27T07:57+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "أحد أفراد جهاز مخابرات حرس الثورة ملاير بإقليم همدان قتل برصاصة مباشرة أطلقها بعض مثيري الشغب في الإقليم".وكان الحرس الثوري أعلن، الثلاثاء الماضي، "مقتل اثنين من القوات التابعة له في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرقي إيران، بعد تعرضهما إلى هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي".يأتي ذلك بعدما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ"، إن:"العمل الإرهابي لن يمر دون رد وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.

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