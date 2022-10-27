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https://sputnikarabic.ae/20221027/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-أحد-عناصره-خلال-إطلاق-نار-من-قبل-مثيري-الشغب-في-همدان-1069526640.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره خلال إطلاق نار من قبل مثيري الشغب في همدان
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره خلال إطلاق نار من قبل مثيري الشغب في همدان
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل أحد عناصر الحرس الثوري، برصاص مثيري الشغب في مدينة ملاير، غربي البلاد. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T07:57+0000
2022-10-27T07:57+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "أحد أفراد جهاز مخابرات حرس الثورة ملاير بإقليم همدان قتل برصاصة مباشرة أطلقها بعض مثيري الشغب في الإقليم".وكان الحرس الثوري أعلن، الثلاثاء الماضي، "مقتل اثنين من القوات التابعة له في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرقي إيران، بعد تعرضهما إلى هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي".يأتي ذلك بعدما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ"، إن:"العمل الإرهابي لن يمر دون رد وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221027/عبد-اللهيان-يقول-إن-إيران-لن-تسمح-بأن-يصبح-أمنها-القومي-ومصالحها-ألعوبة-بيد-الإرهابيين-1069524838.html
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره خلال إطلاق نار من قبل مثيري الشغب في همدان

07:57 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل أحد عناصر الحرس الثوري، برصاص مثيري الشغب في مدينة ملاير، غربي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "أحد أفراد جهاز مخابرات حرس الثورة ملاير بإقليم همدان قتل برصاصة مباشرة أطلقها بعض مثيري الشغب في الإقليم".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
عبد اللهيان يقول إن إيران لن تسمح بأن يصبح أمنها القومي ومصالحها ألعوبة بيد الإرهابيين
06:52 GMT
وكان الحرس الثوري أعلن، الثلاثاء الماضي، "مقتل اثنين من القوات التابعة له في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرقي إيران، بعد تعرضهما إلى هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي".
يأتي ذلك بعدما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.
بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.
وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ"، إن:
"العمل الإرهابي لن يمر دون رد وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".
وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.
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