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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221027/الحكومة-الألمانية-تتحدث-عن-إمكانية-تضرر-خطي-التيار-الشمالي-2--1069530641.html
الحكومة الألمانية تتحدث عن إمكانية تضرر خطي "التيار الشمالي 2"
الحكومة الألمانية تتحدث عن إمكانية تضرر خطي "التيار الشمالي 2"
توقعت السلطات الألمانية في ردها على تقرير برلماني مقدم من النائب عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ليف إريك هولم، أن يكون كلا خطي "التيار الشمالي 2" قد تضررا... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T09:31+0000
2022-10-27T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
التيار الشمالي
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ونقلت مجلة "شبيغل" الألمانية نص الرد الذي جاء فيه "خلافا لتصريحات روسيا، لا تعتقد الحكومة الألمانية حاليا أن أحد خطي أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 (نورد ستريم 2) بقي سليما بعد انفجارات سبتمبر/ أيلول".بالإضافة إلى ذلك، ذكّرت الحكومة الألمانية أن التيار الشمالي 2 لم يجتز إجراءات التصديق الإلزامي، لذلك لا يمكن بدء العمل بأي حال من الأحوال.وكان قد أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن حقيقة الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي" ستفاجئ أوروبا.وبدوره، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بداية الشهر الجاري، بأن موسكو مستعدة لتوريد الغاز من خلال الفرع غير التالف من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".وقال نوفاك للصحفيين عقب اجتماع "أوبك +" الذي عقد في فيينا، حول إمكانية توريد الغاز عبر "التيار الشمالي 2"، اليوم: "نعم ، بالطبع، هذا ممكن".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
https://sputnikarabic.ae/20221010/مشغل-التيار-الشمالي-2-يقلل-الضغط-في-الخط-الثاني-من-أنابيب-الغاز-1068843916.html
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العالم, التيار الشمالي
العالم, التيار الشمالي

الحكومة الألمانية تتحدث عن إمكانية تضرر خطي "التيار الشمالي 2"

09:31 GMT 27.10.2022
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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توقعت السلطات الألمانية في ردها على تقرير برلماني مقدم من النائب عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ليف إريك هولم، أن يكون كلا خطي "التيار الشمالي 2" قد تضررا نتيجة العمل التخريبي.
ونقلت مجلة "شبيغل" الألمانية نص الرد الذي جاء فيه "خلافا لتصريحات روسيا، لا تعتقد الحكومة الألمانية حاليا أن أحد خطي أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 (نورد ستريم 2) بقي سليما بعد انفجارات سبتمبر/ أيلول".

ونوه الرد إلى أن برلين تعتبر أنه "من المحتمل جدا أن يكون لتأثير التخريب المترافق مع الانفجارات القوية "تأثير سلبي" على كلا خطي خط أنابيب الغاز، لذلك لم تعد جاهزيتهما الفنية الأساسية مضمونة"، بحسب الادعاءات.

بالإضافة إلى ذلك، ذكّرت الحكومة الألمانية أن التيار الشمالي 2 لم يجتز إجراءات التصديق الإلزامي، لذلك لا يمكن بدء العمل بأي حال من الأحوال.
وكان قد أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن حقيقة الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي" ستفاجئ أوروبا.
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
مشغل "التيار الشمالي 2" يقلل الضغط في الخط الثاني من أنابيب الغاز
10 أكتوبر, 13:07 GMT
وبدوره، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بداية الشهر الجاري، بأن موسكو مستعدة لتوريد الغاز من خلال الفرع غير التالف من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".
وقال نوفاك للصحفيين عقب اجتماع "أوبك +" الذي عقد في فيينا، حول إمكانية توريد الغاز عبر "التيار الشمالي 2"، اليوم: "نعم ، بالطبع، هذا ممكن".
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
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