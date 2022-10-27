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https://sputnikarabic.ae/20221027/الخارجية-الروسية-تنفي-طلب-أوكرانيا-عقد-لقاء-مع-لافروف-1069538240.html
الخارجية الروسية تنفي طلب أوكرانيا عقد لقاء مع لافروف
الخارجية الروسية تنفي طلب أوكرانيا عقد لقاء مع لافروف
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأنه لم ترد طلبات رسمية من كييف لعقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T13:37+0000
2022-10-27T13:37+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي ردا على سؤال عما إذا خطط لافروف لعقد اجتماع مع الوفد الأوكراني على هامش قمة مجموعة العشرين: "لن أتحدث عن الصيغة التي ذكرتموها على وجه التحديد، ولكننا لم نتلق من الجانب الأوكراني طلبات رسمية لعقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش أي فعالية أو في إطار أي صيغة من الأحداث".كما دعت زاخاروفا، اليوم الخميس في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أن موسكو تدعو الغرب للتأثير على سلطات كييف كي تتخلى عن "أخطر مغامرة" متمثلة بالابتزاز النووي، لأنها قد تؤدي إلى عواقب "كارثية" لا رجعة فيها.وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "نحن ندعو الغرب إلى التأثير على تابعيه الأوكرانيين، للتخلي عن هذه المغامرة الأكثر خطورة، وليس هذه المغامرة فحسب، بل كل تلك الخطوات والتدابير والإجراءات التي تنطوي على ابتزاز نووي، لأن كل هذا يؤدي إلى عواقب كارثية لا رجعة فيها وموت جماعي محتمل للمدنيين الأبرياء".وأوضحت زاخاروفا أن "أوكرانيا قصفت محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال عدة أشهر، وكان قصف موقع البنية التحتية المدنية هذه، من وجهة نظر سلطات كييف بهدف إطلاق سلسلة من الإجراءات والأنشطة والخطوات من جانب الغرب، والتي من شأنها أن تدفع العالم إلى حافة كارثة نووية".وصرح بوتين، في وقت سابق، بأن روسيا تؤكد دائمًا، أنها منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، إذا نضجت كييف، فإن جهود الوساطة من قبل أولئك، الذين يعرضونها ستكون مطلوبة.
https://sputnikarabic.ae/20221011/لافروف-يؤكد-استعداد-موسكو-للاستماع-إلى-أي-مقترحات-للمفاوضات-حول-أوكرانيا-1068882554.html
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روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية تنفي طلب أوكرانيا عقد لقاء مع لافروف

13:37 GMT 27.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأنه لم ترد طلبات رسمية من كييف لعقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش فعاليات دولية.
وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي ردا على سؤال عما إذا خطط لافروف لعقد اجتماع مع الوفد الأوكراني على هامش قمة مجموعة العشرين: "لن أتحدث عن الصيغة التي ذكرتموها على وجه التحديد، ولكننا لم نتلق من الجانب الأوكراني طلبات رسمية لعقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش أي فعالية أو في إطار أي صيغة من الأحداث".
كما دعت زاخاروفا، اليوم الخميس في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أن موسكو تدعو الغرب للتأثير على سلطات كييف كي تتخلى عن "أخطر مغامرة" متمثلة بالابتزاز النووي، لأنها قد تؤدي إلى عواقب "كارثية" لا رجعة فيها.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
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وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "نحن ندعو الغرب إلى التأثير على تابعيه الأوكرانيين، للتخلي عن هذه المغامرة الأكثر خطورة، وليس هذه المغامرة فحسب، بل كل تلك الخطوات والتدابير والإجراءات التي تنطوي على ابتزاز نووي، لأن كل هذا يؤدي إلى عواقب كارثية لا رجعة فيها وموت جماعي محتمل للمدنيين الأبرياء".
وأوضحت زاخاروفا أن "أوكرانيا قصفت محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال عدة أشهر، وكان قصف موقع البنية التحتية المدنية هذه، من وجهة نظر سلطات كييف بهدف إطلاق سلسلة من الإجراءات والأنشطة والخطوات من جانب الغرب، والتي من شأنها أن تدفع العالم إلى حافة كارثة نووية".

وصرح بوتين، في وقت سابق، بأن روسيا تؤكد دائمًا، أنها منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، إذا نضجت كييف، فإن جهود الوساطة من قبل أولئك، الذين يعرضونها ستكون مطلوبة.
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