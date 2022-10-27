https://sputnikarabic.ae/20221027/الخارجية-الصينية-تقول-إن-الرياض-تتبع-سياسة-مستقلة-في-مجال-الطاقة-1069538444.html
الخارجية الصينية تقول إن الرياض تتبع سياسة مستقلة في مجال الطاقة
الخارجية الصينية تقول إن الرياض تتبع سياسة مستقلة في مجال الطاقة
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين تقيم عاليا سياسة المملكة العربية السعودية المستقلة في مجال الطاقة، وكذلك جهود الرياض للحفاظ على استقرار سوق الطاقة... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T13:43+0000
2022-10-27T13:43+0000
2022-10-27T13:43+0000
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بكين - سبوتنيك. ونقلت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن الوزير قوله خلال محادثة مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: "تولي الصين أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية التي تحتل الأولوية في الدبلوماسية الصينية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط".وتابعت: "تقيم الصين عاليا التزام المملكة العربية السعودية بمبدأ "الصين الواحدة" وتعرب عن شكرها على دعمها الثابت طويل الأمد في القضايا الخاصة بمصالح الصين الأساسية، بما في ذلك قضايا شينجيانغ وتايوان وهونغ كونغ وحقوق الإنسان".كما لفت وزير خارجية الصين وانغ يي، إلى أن بكين تقيم تقييما عاليا دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة التنمية العالمية التي اقترحتها الصين، كما ترحب بمشاركة الرياض النشطة فيها.وقال بهذا الخصوص: "كما تقيم الصين عاليا حقيقة أن المملكة العربية السعودية تنتهج سياسة الطاقة المستقلة وتبذل جهودا نشطة للحفاظ على استقرار سوق الطاقة الدولية".وفي غضون ذلك قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن قرار مجموعة "أوبك +" النفطية الأخير بخفض إنتاج النفط، يتعارض مع المحادثات الأمريكية السعودية الأخيرة بشأن زيادة الإنتاج؛ موضحا أن واشنطن أجرت محادثات حول المسألة مع القيادة السعودية قبل وخلال زيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة في يوليو/ تموز الماضي، وبالفعل كانت هناك زيادة في الإنتاج عقب تلك الزيارة.وتأتي تصريحات كيربي، استمرارا للانتقادات الأمريكية للقرار السعودي، حيث انتقدت في السابق قرار "أوبك +" خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
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اقتصاد, العالم, السعودية, الصين
اقتصاد, العالم, السعودية, الصين
الخارجية الصينية تقول إن الرياض تتبع سياسة مستقلة في مجال الطاقة
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أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين تقيم عاليا سياسة المملكة العربية السعودية المستقلة في مجال الطاقة، وكذلك جهود الرياض للحفاظ على استقرار سوق الطاقة الدولية.
بكين - سبوتنيك
. ونقلت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن الوزير قوله خلال محادثة مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: "تولي الصين أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية التي تحتل الأولوية في الدبلوماسية الصينية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط".
وتابعت: "تقيم الصين عاليا التزام المملكة العربية السعودية بمبدأ "الصين الواحدة" وتعرب عن شكرها على دعمها الثابت طويل الأمد في القضايا الخاصة بمصالح الصين الأساسية، بما في ذلك قضايا شينجيانغ وتايوان وهونغ كونغ وحقوق الإنسان".
كما لفت وزير خارجية الصين
وانغ يي، إلى أن بكين تقيم تقييما عاليا دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة التنمية العالمية التي اقترحتها الصين، كما ترحب بمشاركة الرياض النشطة فيها.
وقال بهذا الخصوص: "كما تقيم الصين عاليا حقيقة أن المملكة العربية السعودية تنتهج سياسة الطاقة المستقلة وتبذل جهودا نشطة للحفاظ على استقرار سوق الطاقة الدولية".
وفي غضون ذلك قال منسق الاتصالات الاستراتيجية
بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن قرار مجموعة "أوبك +" النفطية الأخير بخفض إنتاج النفط، يتعارض مع المحادثات الأمريكية السعودية الأخيرة بشأن زيادة الإنتاج؛ موضحا أن واشنطن أجرت محادثات حول المسألة مع القيادة السعودية قبل وخلال زيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة في يوليو/ تموز الماضي، وبالفعل كانت هناك زيادة في الإنتاج عقب تلك الزيارة.
وتأتي تصريحات كيربي، استمرارا للانتقادات الأمريكية للقرار السعودي، حيث انتقدت في السابق قرار "أوبك +" خفض الإنتاج النفطي
بمقدار مليوني برميل يوميا؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.