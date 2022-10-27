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الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران
الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا عبرت فيه عن إدانة مصر لـ"الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T10:26+0000
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ووفقا للبيان الذي نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: "أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف باحة ضريح شاهجراج في شيراز بجنوب إيران، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى من الأبرياء".وأعربت الخارجية المصرية في بيانها عن "خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين".وأكد البيان على "ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.طالع أيضا: عبد اللهيان يقول إن إيران لن تسمح بأن يصبح أمنها القومي ومصالحها ألعوبة بيد الإرهابيين
https://sputnikarabic.ae/20221026/تنظيم-داعش-الإرهابي-يعلن-مسؤوليتيه-عن-الهجوم-على-مزار-شاه-جراغ-في-إيران-1069518413.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إيران
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إيران

الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران

10:26 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 10:29 GMT 27.10.2022)
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا عبرت فيه عن إدانة مصر لـ"الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران.
ووفقا للبيان الذي نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: "أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف باحة ضريح شاهجراج في شيراز بجنوب إيران، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى من الأبرياء".
من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في حوض اليرموك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليتيه عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" في إيران
أمس, 18:49 GMT
وأعربت الخارجية المصرية في بيانها عن "خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين".
وأكد البيان على "ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره".

وكان وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، قد أعلن أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.
طالع أيضا: عبد اللهيان يقول إن إيران لن تسمح بأن يصبح أمنها القومي ومصالحها ألعوبة بيد الإرهابيين
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