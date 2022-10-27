https://sputnikarabic.ae/20221027/الخارجية-المصرية-تدين-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-مزارا-دينيا-جنوبي-إيران-1069532437.html

الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران

الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا عبرت فيه عن إدانة مصر لـ"الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران. 27.10.2022, سبوتنيك عربي

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ووفقا للبيان الذي نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: "أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف باحة ضريح شاهجراج في شيراز بجنوب إيران، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى من الأبرياء".وأعربت الخارجية المصرية في بيانها عن "خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين".وأكد البيان على "ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.طالع أيضا: عبد اللهيان يقول إن إيران لن تسمح بأن يصبح أمنها القومي ومصالحها ألعوبة بيد الإرهابيين

https://sputnikarabic.ae/20221026/تنظيم-داعش-الإرهابي-يعلن-مسؤوليتيه-عن-الهجوم-على-مزار-شاه-جراغ-في-إيران-1069518413.html

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