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https://sputnikarabic.ae/20221027/الرئيس-الإيراني-يقول-إن-أعمال-الشغب-في-البلاد-مهدت-الطريق-للهجمات-الإرهابية-1069533926.html
الرئيس الإيراني يقول إن أعمال الشغب في البلاد مهدت الطريق للهجمات الإرهابية
الرئيس الإيراني يقول إن أعمال الشغب في البلاد مهدت الطريق للهجمات الإرهابية
أكد الرئيس الإيران​ي ​إبراهيم رئيسي​، اليوم الخميس، أن "أعمال الشغب في إيران تمهد الأرضية لوقوع هجمات إرهابية كالتي استهدفت يوم أمس مرقدا دينيا في مدينة شيراز... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T11:10+0000
2022-10-27T11:10+0000
أخبار إيران
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وقال رئيسي، في كلمة له خلال زيارته محافظة زنجان، إن "نيّة العدو هي إعاقة تقدم البلاد ومن ثم أعمال الشغب، لذا يأتون إلى مرقد شاه جراغ ويطلقون النار على الأبرياء الذين كانوا يقومون بعبادة الله، ومن ثم يتبنى ​داعش​ المسؤولية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وقدم تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن "أعمال الشغب وإثارة الفوضى تمثل ظلما للعلم والعمل وأمن الأبرياء ونرى ضلوع ودور العدو في هذه الأعمال بشكل واضح لأننا نعمل على توفير فرص العمل في البلاد بينما العدو يسعى وراء سلب هذه الفرصة".وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221027/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يدين-الهجوم-الإرهابي-في-شيراز-ويتوعد-معسكر-الشيطان-بنار-غضب-وانتقام-1069530802.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

الرئيس الإيراني يقول إن أعمال الشغب في البلاد مهدت الطريق للهجمات الإرهابية

11:10 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / ED JONES
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أكد الرئيس الإيران​ي ​إبراهيم رئيسي​، اليوم الخميس، أن "أعمال الشغب في إيران تمهد الأرضية لوقوع هجمات إرهابية كالتي استهدفت يوم أمس مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران".
وقال رئيسي، في كلمة له خلال زيارته محافظة زنجان، إن "نيّة العدو هي إعاقة تقدم البلاد ومن ثم أعمال الشغب، لذا يأتون إلى مرقد شاه جراغ ويطلقون النار على الأبرياء الذين كانوا يقومون بعبادة الله، ومن ثم يتبنى ​داعش​ المسؤولية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
قائد الحرس الثوري الإيراني يدين الهجوم الإرهابي في شيراز و"يتوعد معسكر الشيطان بنار غضب وانتقام"
09:37 GMT
وقدم تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن "أعمال الشغب وإثارة الفوضى تمثل ظلما للعلم والعمل وأمن الأبرياء ونرى ضلوع ودور العدو في هذه الأعمال بشكل واضح لأننا نعمل على توفير فرص العمل في البلاد بينما العدو يسعى وراء سلب هذه الفرصة".
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.
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