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https://sputnikarabic.ae/20221027/السفينة-الصاروخية-الروسية-بويان-إم-تحمل-ضعف-عدد-صواريخ-كاليبر-1069524956.html
السفينة الصاروخية الروسية "بويان-إم" تحمل ضعف عدد صواريخ "كاليبر"
السفينة الصاروخية الروسية "بويان-إم" تحمل ضعف عدد صواريخ "كاليبر"
قام مصممو شركة بناء السفن "أ كي بارس" بإنشاء مسودة تصميم لسفينة صواريخ صغيرة من المشروع 21635 "سارسار" بناءً على المشروع "21631" مع مضاعفة عدد صواريخ "كاليبر... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T06:54+0000
2022-10-27T06:54+0000
رصد عسكري
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وقال الرئيس التنفيذي للشركة رينات ميستاخوف: "صنعنا نسخة تعتمد على مشروع21631 "بويان-إم" لقد ضاعفنا فقط عدد صواريخ كاليبر: من ثمانية إلى 16 صاروخًا".وأوضح أن هذا الحل تم تنفيذه بسبب زيادة طفيفة في الإزاحة.وقال ميستاخوف: "بالإضافة إلى زيادة عدد الصواريخ، صنعنا هيكل السفينة على شكل حرف V، ووضعنا مراوح بدلاً من خراطيم المياه، ما أدى إلى تحسين إمكانيات إبحارها".وشدد على أنه بينما تم إعداد التصميم الأولي، تم عمل نموذج توضيحي.قال المدير العام لشركة: "نحن نقدم مشروعًا جديدًا لكل من الأسطول الروسي وللتصدير".
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رصد عسكري
رصد عسكري

السفينة الصاروخية الروسية "بويان-إم" تحمل ضعف عدد صواريخ "كاليبر"

06:54 GMT 27.10.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالدفاع الروسية: غواصة أسطول البحر الأسود تطلق صواريخ "كاليبر" المجنحة على مواقع في سوريا
الدفاع الروسية: غواصة أسطول البحر الأسود تطلق صواريخ كاليبر المجنحة على مواقع في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of Russian Federation
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قام مصممو شركة بناء السفن "أ كي بارس" بإنشاء مسودة تصميم لسفينة صواريخ صغيرة من المشروع 21635 "سارسار" بناءً على المشروع "21631" مع مضاعفة عدد صواريخ "كاليبر كروز" - حتى 16 صاروخا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة رينات ميستاخوف: "صنعنا نسخة تعتمد على مشروع21631 "بويان-إم" لقد ضاعفنا فقط عدد صواريخ كاليبر: من ثمانية إلى 16 صاروخًا".
وأوضح أن هذا الحل تم تنفيذه بسبب زيادة طفيفة في الإزاحة.
وقال ميستاخوف: "بالإضافة إلى زيادة عدد الصواريخ، صنعنا هيكل السفينة على شكل حرف V، ووضعنا مراوح بدلاً من خراطيم المياه، ما أدى إلى تحسين إمكانيات إبحارها".
وشدد على أنه بينما تم إعداد التصميم الأولي، تم عمل نموذج توضيحي.
قال المدير العام لشركة: "نحن نقدم مشروعًا جديدًا لكل من الأسطول الروسي وللتصدير".
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