https://sputnikarabic.ae/20221027/العاهل-السعودي-يعزل-أحد-مدراء-الجامعات-بعد-اتهامات-بالفساد-1069545901.html
العاهل السعودي يعزل أحد مدراء الجامعات بعد "اتهامات بالفساد"
العاهل السعودي يعزل أحد مدراء الجامعات بعد "اتهامات بالفساد"
عزل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مدير جامعة الملك عبد العزيز، عبد الرحمن اليوبي، بعد اتهامات له بالفساد. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T16:12+0000
2022-10-27T16:12+0000
2022-10-27T16:12+0000
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ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، واس، فقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإعفاء عبد الرحمن اليوبي من منصب مدير جامعة الملك عبدالعزيز، وسط اتهامات بالفساد.وحسب الأمر الملكي الذي يحمل الرقم أ/102 فقد تقرر "إعفاء الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير".ونص الأمر الملكي على أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه".طالع أيضا: هيئة "نزاهة" السعودية تعلن سجن 5 قضاة ومسؤولين لإدانتهم بتهم فساد
https://sputnikarabic.ae/20220304/السعودية-مكافحة-الفساد-توقف-143-مسؤولا-في-6-وزارات-بتهم-بينها-الرشوة-1059455960.html
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العالم العربي, السعودية
العاهل السعودي يعزل أحد مدراء الجامعات بعد "اتهامات بالفساد"
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عزل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مدير جامعة الملك عبد العزيز، عبد الرحمن اليوبي، بعد اتهامات له بالفساد.
ووفق وكالة
الأنباء السعودية الرسمية، واس، فقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإعفاء عبد الرحمن اليوبي من منصب مدير جامعة الملك عبدالعزيز، وسط اتهامات بالفساد.
وحسب الأمر الملكي
الذي يحمل الرقم أ/102 فقد تقرر "إعفاء الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير".
ونص الأمر الملكي على أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية
اللازمة بحقه".