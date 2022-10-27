https://sputnikarabic.ae/20221027/العملة-المصرية-تسجل-أدنى-مستوياتها-على-الإطلاق-عند-مستوى-23-جنيها-مقابل-الدولار-1069543530.html

العملة المصرية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق عند مستوى 23 جنيها مقابل الدولار

العملة المصرية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق عند مستوى 23 جنيها مقابل الدولار

تراجعت قيمة الجنيه المصري بشكل حاد، اليوم الخميس، بعدما أعلن البنك المركزي تبنيه "نظام عملة أكثر مرونة" ضمن إصلاح شامل للسياسات، والذي ساعد القاهرة في إبرام... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T15:01+0000

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وانخفض الجنيه بنسبة 15% إلى مستوى قياسي متدن عند 23.09 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، متجاوزا مقدار انخفاضه في 21 مارس/ آذار، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ". رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي اليوم.توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الموظفين بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي فضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.وقالت الحكومة المصرية الخميس، إنه بموجب الاتفاق ستتلقى الدولة 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى مليار أخرى من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، وهي حزمة يمكن أن تساعد البلاد على سد فجوات التمويل الخارجي.قبل إعلان الخميس، قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه كان مسعرا بأكثر من قيمته في ظل الارتفاع المستمر للدولار وتأثيره على عملات شركاء مصر التجاريين وأقرانهم من البلدان النامية.حافظت مصر على استقرار سعر الصرف عند 15.70 جنيه تقريبا على مدى عامين، قبل أن تضطر في مارس لرفع يدها عن العملة، ما أدى إلى انخفاضها بنحو 15% دفعة واحدة أعلى 18 جنيها، لكنه انخفض تدريجيا منذ ذلك الحين إلى 19.70 حتى الأربعاء، قبل القرار الأخير بتبني سعر صرف مرن والذي أضاف أكثر من 3 جنيهات لسعر الصرف.قدر مصرف "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا" أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد، فيما تعهد حلفاؤها الأثرياء في مجلس التعاون الخليجي بالفعل بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.فيما تقدر "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الضعف إلى مستوى 24.6 مقابل الدولار "لرفع العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول". تشير التقديرات إلى فجوة تمويلية قدرها 40 مليار دولار تواجهها مصر.

https://sputnikarabic.ae/20221017/مستثمرون-يراهنون-على-انخفاض-قيمة-الجنيه-المصري-بنحو-14-قريبا-1069156686.html

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